Trwa karnawał i sezon studniówkowy! W co się ubrać, by nie pozostać niezauważoną? Podpowiadamy!



Klasyczna czerń, biel a także srebro i złoto w połączeniu z cekinami, tiulami i koronkami to zdecydowanie najmocniejsze trendy tego karnawału. Oprócz standardowych fasonów i tkanin pojawiają się także mocniejsze akcenty, jednak najczęściej wybieramy te, w których czujemy się wyjątkowo. Jaką więc wybrać sukienkę?

A'la ballerina

Sukienka z koła mocno podkreślająca talię, z rozkloszowanym dołem, koronkową górą, odkrytymi plecami i dużą kokardą idealnie sprawdzi się podczas balu lub studniówki. Dzięki niej będziesz wyglądała wyjątkowo a Twoja stylizacje nie zostanie pominięta. Wybierając taki krój postaw na biel lub odcienie srebra w połączeniu z klasycznymi dodatkami lub mocnym np. czerwonym akcentem.

Sexy czerwień

Jeżeli lepiej czujesz się w mocniejszych kolorach proponujemy niezastąpioną czerwień. Mówi się, że czerwone sukienki to świetne odpowiedniki „małych czarnych”. W karnawale jednak możemy pozwolić sobie na więcej, dlatego proponujemy gorsetową górę z mocno rozkloszowanym dołem w kształcie litery A. Tego typu sukienki świetnie podkreślają kobiece kształty eksponując przy tym nogi, ramiona i plecy. W połączeniu z czernią i złotem stworzysz idealny zestaw.

Czarny łabędź

W naszych propozycjach nie mogło też zabraknąć klasycznej czerni. Tym razem w odsłonie mini. Sukienka a’la baletnica będzie idealna na studniówkę. Wyeksponowane nogi i plecy dla przyszłych maturzystek to idealny wybór. Do tego złote dodatki, czerwone usta i fikuśna kopertówka a cały look będzie iście imprezowy.

Kobaltowa klasyka

Czwarta stylizacja świetnie sprawdzi się nie tylko na imprezie, ale także podczas różnych rodzinnych uroczystości. Tym razem zamiast klasycznej czerni stawiamy na kobalt, który genialnie kontrastuje z innymi kolorami! Look ten dopełniają kobaltowa kopertówka, przykuwający wzrok naszyjnik oraz botki na szpilce. Oto zestaw dla kobiet, które lubią wyróżniać się z tłumu.

Bez względu na to czy wybierasz się na bal firmowy, karnawałowy, studniówkę czy domówkę warto żebyś wybrała sukienkę, w której będziesz czuła się zjawiskowo, ale też komfortowo.

