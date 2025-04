PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ma już 35 lat! Z tej też okazji w Hollywood została zorganizowana wielka impreza, w której wzięło udział wiele gwiazd wspierających organizację. Wśród nich można było zobaczyć Pamelę Anderson, Anjelicę Huston, Ke$hę, córkę Aleca Baldwina - modelkę Ireland Huston czy Alicię Silverstone. Jednak nas najbardziej zaciekawiła obecność Joanny Krupy. Nasza rodaczka wyglądała jak milion dolarów. Kreacja może pokazywała odrobinę za dużo, ale i tak jej look oceniamy najwyżej.

Reklama

Gwiazdy na 35-leciu Organizacji PETA

Joanna Krupa miała na sobie inkrustowaną suknię do ziemi projektu Yas Couture by Elie Madi. Gwiazda uzupełniła całość pastelowym manicure, pięknym pierścieniem a także bransoletkami - paciorkami, m.in. z popularnym Okiem Proroka. Dla nas bomba! Seksbomba.

fot. ONS.pl

Na gali pojawiła się również Pamela Anderson. 48-letnia aktorka wygląda wciąż fantastycznie. A w długiej kreacji z ogromnym dekoltem wyglądała bardzo sexy. W przeciwieństwie do piosenkarki znanej pod pseudonimem Ke$ha. Artystka w długiej, oversize'owej kreacji nie wyglądała zbyt atrakcyjnie.

Zaś 38-letnia Alicia Silverstone wybrała asymetryczną czarną maxi. Wyglądała dobrze, ale nie doskonale. Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie wszystkie zdjęcia gwiazd na imprezie PETA. A potem zagłosujcie w naszej sondzie. :)

Reklama

What a night! Everyday members and celeb supporters alike came out in celebration of #PETA's 35th Anniversary ⭐️🎉 See who walked the red carpet at peta.vg/35thgala Link in profile. (C) Getty Images for PETA #AnimalRights #PETA35 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika PETA (@officialpeta) 1 Paź, 2015 o 11:00 PDT

Więcej modnych propozycji na jesień 2015:

15 stylowych swetrów z najnowszych kolekcji Pastele modne również jesienią! 14 najładniejszych spódnic na jesień 2015