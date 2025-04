Kolekcja 303 Avenue na jesień i zimę 2015/16 to bardzo udana sesja, która doskonale oddaje klimat tej polskiej marki. W tym sezonie przeważają wełniane spodnie, spódnice midi i oversizowe płaszcze z kaszmiru i alpaki. Czyli same wspaniałości, bez których nie obejdziemy się w czasie chłodnych miesięcy.

303 Avenue - kolekcja jesień-zima 2015/2016

W ofercie marki pojawiły się również marynarki, jedwabne koszule i grube swetry, także w wersji płaszcza. Tej jesieni 303 Avenue stawia na kobiece wydanie francuskiej, nieco męskiej elegancji z odrobiną nonszalancji. Oczywiście tradycyjnie w nowej linii nie zabraknie krótkich spódnic i kurtek bomberek.

Najnowsza kolekcja jest bardzo współczesna i miejska, ale zarazem wygodna i otulająca. Paleta barw jesieni w 303 avenue to khaki, grafit, ciepły beż, granat oraz szary i czarny. Podstawowe tkaniny to wełna, kaszmir, jedwab, bawełna, moher, alpaka. Jak wam się podoba, bo my jesteśmy zachwycone :)

|Kredyty do sesji: zdjęcia: Agnieszka Kulesza, Łukasz Pik, modelka: Emilia Nawarecka, stylizacja: Karolina Gruszecka, makijaż: Zosia Krasuska, włosy: Adam Wilczewski|

