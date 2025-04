3 stylizacje z kolorowym płaszczem

Kolorowy płaszcz to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Zobaczcie z czym go nosić!



Reklama

Fot. Fotolia, New Yorker, Topshop, Aryton / kolaż: Polki.pl



Kto powiedział, że jesień musi być smutna i nudna? Przełam stereotypy i rozświetl

szarobure ulice feerią kolorów! Płaszcze, kiedyś klasyczne okrycia wierzchnie, teraz grają pierwszoplanową rolę, zaskakując wszystkich szeroką paletą barw. Co wybierzesz dzisiaj – pudrowy róż, bordo czy odcień baby-blue? Wyrazisty płaszcz to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Jesienne alternatywy klasycznych wersji mogliśmy obserwować na największych światowych wybiegach, jak Emporio Armani, Hermès, Chloé, John Galliano czy Dior. Zobaczcie zatem kilka stylizacji z modnym płaszczem!



Pudrowy róż

Idealnym wyborem na co dzień będzie lekki pudrowy róż, uzupełniony o biały golf o nietypowym kroju, czarne dżinsy rurki i ciepłe buty z futerkiem. Casualowy look wykończ modną w tym sezonie torebką workiem i białym szalem.

Sweter New Look: 119,90 PLN

Torebka Andrzej Jedynak: 590 PLN

Płaszcz NEW YORKER: 149 PLN

Buty Skechers: 299,99 PLN

Spodnie American Eagle Outfitters: 188 PLN

Szal JUST PAUL: 250 PLN

Bordo

Prawdziwa fashionistka nie tylko umiejętnie łączy trendy, ale potrafi także zwrócić

na siebie uwagę bez zbędnej prowokacji i pretensjonalności. Oversizowy płaszcz, w najmodniejszym w tym sezonie bordowym odcieniu, perfekcyjnie komponuje się z graficzną ołówkową spódnicą, koszulką w geometryczne wzory i zarzuconym na nią czarnym swetrem. Całość idealnie dopełniają lakierowane sztyblety, czarna torebka shopper oraz naszyjnik z frędzlami.

Koszulka Makalu: 149 PLN

Spódnica Solar: 299 PLN

Płaszcz TOPSHOP: 549 PLN

Buty Gino Rossi: 519,90 PLN

Sweter Intimissimi: 169,90 PLN

Torebka Kari: 119 PLN

Naszyjnik House of Mima: 85 PLN

Baby blue

Kolorowy płaszcz to rozwiązanie nie tylko od święta. Śmiało noś go do codziennych stylizacji, komponując z klasycznymi dżinsami rurkami, koszulą ozdobioną geometrycznymi wzorami i czarnymi sneakersami. Ruszając w miasto nie zapomnij o pojemnej torbie! Ta o kroju worka jest nie tylko niezwykle modnym dodatkiem, ale pełni też praktyczną funkcję – pomieści wszystko, czego potrzebujesz w ciągu dnia. Stylizację uzupełnij subtelną biżuterią, np. srebrnym naszyjnikiem z pastelowymi medalikami.

Koszula Solar: 339 PLN

Torebka Gino Rossi: 1090,90 PLN

Płaszcz Patrizia Aryton: 1199 PLN

Naszyjnik Claire’s: 39,90 PLN

Dżinsy Levi’s®: 369 PLN

Buty PUMA: 359 PLN

Reklama

W opraciu o materiał prasowy agencji Aliganza