3 stylizacje na Andrzejki

Co roku w okolicach listopada każda kobieta zadaje sobie pytanie: "Co ja założę na Andrzejki?". Najwyższa więc pora pomyśleć o stylizacji, w której przetańczymy całą noc. I nie mamy tu na myśli sukienek. W tym roku stawiamy na wygodę i zestawy, w których z powodzeniem można pójść na andrzejkową noc do klubu albo powróżyć z przyjaciółmi w domu. Najważniejsze, by dodać im trochę błysku za sprawą cekinów!

Na domówkę lub do pubu

Różowa bluzka subtelnie ozdobiona cekinami w połączeniu z jeansami da nam wygodny zestaw, w którym można wybrać się do pubu albo przywitać swoich przyjaciół w domu. Stylowe czółenka wydłużą nogę, a ozdobiona cekinami kopertówka w kolorze granatu dodatkowo urozmaici ten look. Całości świetnie dopełni subtelna biżuteria. Ciepły płaszcz przyda się, gdy zdecydujemy się wyjść z domu. Zmagasz się z nadprogramowymi kilogramami? Eleganckie bluzki damskie w dużych rozmiarach znajdziesz w popularnych sieciówkach bądź w sklepach internetowych.

Do klubu i dyskoteki

Kolejny zestaw genialnie sprawdzi się na andrzejkowej zabawie w klubie. Krótkie, skórzane szorty w połączeniu ze zwykłym topem oraz botkami na szpilce są zawsze na TAK. Jeśli uzupełnimy tę stylizację cekinową marynarką w kolorze złota, metaliczną torebką oraz ulubionym dodatkiem gwiazd, który bardzo często gości na różnych imprezach, czyli szalenie modnym w tym sezonie kapeluszem – nikt nie przejdzie obok nas obojętnie.

Do restauracji

Cekinowa spódnica w duecie z bordową bluzką, która pięknie wyeksponuje biust, to propozycja dla kobiet nie bojących się podkreślać atutów swojej sylwetki. Spódnicę i bluzkę zestawiłyśmy ze skórzaną kurtką oraz ciekawymi czółenkami. Look ten świetnie dopełni lakierowany kuferek. Jak wam się podoba?