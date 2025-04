W słynnym The Beverly Hilton Hotel (to tam ostatnie chwile życia spędziła Whitney Houston), odbyła się wielka gala GLAAD Awards 2015 (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation). Impreza podczas, której przyznawane są statuetki w 40 kategoriach, co roku przyciąga tłum gwiazd. Tym razem było podobnie.

Gwiazdy na GLAAD Awards 2015

Portia de Rossi, aktorka i żona słynnej showmanki Ellen Degeneres, pokazała się na czerwonym dywanie w długiej kreacji projektu Donny Karan z kolekcji jesień-zima 2015/2016. Piękna blondynka swój look uzupełniła mocną kreską na powiece i klasycznymi szpilkami w kolorze czarnym. Wyglądała jak zwykle pięknie.

Jenna Dewan, żona przystojnego Channinga Tatuma na tę okazję wybrała króciutką mini w kolorze czerni z kolekcji Azzaro (jesień-zima 2014/2015). Seksowna aktorka pochwaliła się zgrabnymi nogami, które zawsze robią wrażenie.

Piękna czarnoskóra gwiazda Zoe Saldana podczas GLAAD Awards 2015 zaprezentowała się w seksownej czerwieni od Cushnie et Ochs (Pre-Fall 2015). Ta z kolei postawiła na total look, który uzupełniła szpilkami Kurta Geigera za ok. 1300 złotych.

A na koniec Kerry Washington. Aktorka w maxi sukni Hellessy (jesień-zima 2015/2016), pokazała, że wie, jak dobrze wyglądać chwilę po ciąży. Dopełnieniem jej kreacji z głębokim dekoltem była złota kopertówka "Crisp Packet" Anji Hindmarch.

Która z nich według was wyglądała najlepiej?

