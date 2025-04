Załóż czapkę, gdy pogoda w kratkę. I gdy wicher wieje. Faworyzujemy modę na noszenie czapek i kapeluszy zimą. Dlatego też przygotowaliśmy dla Was dwadzieścia absolutnie przebojowych nakryć głowy. Do wyboru, do koloru i dla inspiracji.

Podobno teoria dowodząca, że najwięcej ciepła tracimy przez nieosłoniętą głowę to mit, ale i tak nie można się przecież zgodzić z tezą, że chodzenie bez nakrycia głowy, zwłaszcza przy minusowej temperaturze, jest dobre dla zdrowia.

1) zielony kapelusz z filcu Filcant, Pakamera.pl, 299 zł (plus obok kwiatowy toczek niebieski Filcant, Pakamera.pl, 169 zł), 2) kapelusz filcowy w maki Filcant, 234 zł, 3) kapelusz z rondem H&M, HM.com, 4) czapka-pilotka w kwiaty Fanfaronada.eu, 95 zł, 5) ciemnoróżowa czapka grunge YY.fashion, Saltandpepper.pl, 6) kubełek z aplikacją Solar, 129 zł, 7) cekinowy berecik Reserved, 39 zł, 8) skórzana czapka pilotka z pomponem Net-a-porter.com, 9) szary beret w panterkę Orsay, 49 zł, 10) futrzana czapa Ochnik, Ochnik.pl

Dla zdrowia i urodyNakrycia głowy oczywiście oprócz funkcji pro zdrowotnej mają również dekoracyjny i stylizacyjny charakter. Najlepiej jednak kiedy te trzy aspekty można ze sobą połączyć. Co więc warto założyć, żeby być modną tej zimy? Oczywiście na topie, jak zawsze we współczesnej nam modzie, jest różnorodność, stąd nasze problemy z wyborem, ale mamy dla Was, jak zwykle, kilka konkretnych wskazówek.

Berety prosto z Paryża, od lewej: Emmanuelle Béart - francuska aktorka oraz po prawej: modelka z ozdobnym okazem na głowie podczas przygotowań do premierowego pokazu kolekcji Sonia Rykiel pour H&M - grudzień 2009

Modna jest różnorodnośćDla nas niewątpliwym hitem sezonu jest filc i wszystko to, co można z niego stworzyć, zwłaszcza ręcznie, do tego niezanikające wciąż folkowe klimaty czyli między innymi nadmiar pomponów, wełna i urugwajski styl. Dodatkowo pasują nam także modne zdobienia typu dżety, cekiny, cyrkonie, aplikacje i motywy kwiatowe oraz wszędobylska już asymetria.

Kapelusze-kubełki w nowoczesnej interpretacji Diora - jesień-zima 2009/2010

Lata 20-te, lata 30-te...

Kapelusznicy na czele z Philipem Tracym zacierają z pewnością ręce, bo w tym sezonie w wielkim stylu powróciły kapelusze-kubełki czy też kaski, inspirowane latami 20-tymi oraz kapelusze damskie z rondem w stylu lat 30-tych, oba modele inspirowane hollywoodzkimi gwiazdami. Te z rondem, mogą być także w klimacie męskim, np. wzorowanym na Michaelu Jacksonie lub odleglejszej epoce w postaci zaokrąglonego melonika. Wiele zwolenniczek mają również modele policyjno-wojskowe z daszkiem, inspirowane latami 80-tymi i mundurami. Modne są również nadal czapki-pilotki. Wełniane lub akrylowe, grunge’owe czapki typu oversize, z obszernym, opadającym tyłem to modele uwielbiane przez młodzież i chętnie noszone przez tzw. ulicę (to z kolei ukłon w stronę lat 90-tych).

Od lewej: nakrycie głowy z aplikacją marki Solar oraz kapelusz włóczykija z kolekcji H&M - jesień-zima 2009/2010

Moherowy beretPowrócił także beret z antenką, ale najlepiej, kiedy jest on ozdobiony nowoczesnym wzorem czy detalem, np. deseniem typu panterka. Może być, rzecz jasna, moherowy, ale wariacji moherowej następuje ciąg dalszy, bowiem kaszkiet także stara się być włochaty. Zeszło sezonowe czapki uszanki przetransformowały się teraz w futrzane czapy i toczki (namawiamy na ekologiczne wersje) rodem z Rosji i Dynastii, a małe, ozdobne i dekoracyjne toczki nadal święcą triumfy i wyglądają wbrew pozorom super nowocześnie.

1) pomarańczowy beret z pomponem C&A, 2) fioletowa czapka ze sznurkami Dakine, Supersklep.pl, 99 zł 3) kapelusik ze wstęgą, Net-a-porter.com, 4) szary kapelusz typu fedora, Net-a-porter.com, 5) czarny kapelusz z szerokim rondem Orsay, 6) jasnoszara czapka i szal w jednym C&A, 7) filcowy kapelusik Antique Deco, Pakamera.pl, 169 zł 8) czapa w warkocze z pomponem i cyrkoniami Roxy, 109 zł, 9) moherowy kaszkiet Britshop.pl, 139 zł, 10) biała futrzana czapa Rip Curl, Supersklep.pl, 189 zł

Jak dobrać odpowiednią czapkę lub kapelusz? Trzeba najpierw przymierzyć naprawdę dużą ilość różnorodnych typów i rozmiarów zanim znajdziemy wreszcie ten model, w którym jest nam do twarzy. Oczywiście czapki, pod które chowamy wszystkie włosy, ściskające nam czoło, te za małe lub zbyt ogromne, nigdy nie będą wyglądać zbyt dobrze. Dzięki czapce czy kapeluszowi można nawet zbudować czy nadać optycznie odpowiedni kształt głowy i naprawdę wyglądać korzystniej, więc warto się trochę pomęczyć.

Folklor nadal na topie, od lewej: futrzana wariacja z kolekcji Yuliji Babich oraz wełniany hełm z pokazu Kenzo - jesień-zima 2009/2010

Triki z głowąNakryciem głowy możesz dodać sobie wzrostu - wtedy wybieraj wysokie czapki lub kapelusze z podwyższoną środkową częścią. Pamiętaj, że do pstrokatej kurtki lepiej dobrać jednokolorową i niezbyt ekstrawagancką w formie czapkę i odwrotnie - do minimalistycznej w fasonie i kolorze – można dobrać oryginalną, kolorową, ciekawą. Okrągłą twarz ładnie wymodeluje geometryczny, wyraźny fason czapki/kapelusza, a ostre linie kanciastej twarzy złagodzą wszelkie krągłe i miękkie linie. Wysokie czoło możesz skrócić naciągając czapkę głębiej lub nosząc daszek.

Pomysłowe czapki-fryzury projektu Celapiu - kupicie je na Celapiu.eu

Zbliżona do koloru włosów czapka zleje się z nimi, kontrastująca - podkreśli i automatycznie zwróci na nie uwagę. Jeśli lubisz nosić mocny makijaż, możesz pozwolić sobie na jaskrawe barwy, ale bladość i delikatne rysy są tu raczej przeciwwskazaniem. Intensywny kolor blisko twarzy zawsze odbierze Ci trochę blasku. Oczywiście każde nakrycie głowy ma swój styl i powinnyśmy dobierać je adekwatnie do okazji, więc warto mieć kilka modeli w zanadrzu.

Czapki-fryzury

Jeśli nadal jesteś na nie, zamiast czapek wymyślono przeróżne wynalazki typu opaski, nauszniki, opończe, kominiarki, a wszystko po to, żebyś nie musiała marznąć. Nie przekonaliśmy Cię? To sięgnij może po specjalne czapki-fryzury Celapiu, które nie dość, że udają fryzurę, to jeszcze są wyjątkowo zabawne, oryginalne i po prostu ładne.

Które z czapek i kapeluszy przypadły Wam do gustu, a które zupełnie nie? Komentujcie poniżej.



