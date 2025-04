20 gorących trendów i 3 zaskakujące antytrendy

Jesteś aktywna w mediach społecznościowych i digitalu? śledzisz trendy, a może sama jesteś lub chcesz być influencerką? Mamy dla Ciebie Praktyczny Trendbook 2023, przygotowany przez specjalistów Focus Nation i wzbogacony o liczne komentarze ekspertów zewnętrznych. To „must have” dla każdego kto zajmuje się marketingiem i reklamą. To „must read” dla każdego kto korzysta z nowinek technologicznych, szuka inspiracji i chce korzystać z nowych możliwości jakie przynosi technologia.

Trendbook to ponad 90 stron praktycznej wiedzy w 4 kategoriach: Social Media, Digital Marketing, Inspiracje i Antytrendy.

Trendbook jest darmowy, podany w przyjaznej formie pliku pdf, który można pobrać na: www.focus-nation.pl/trendbook2023

Partnerem merytorycznym trendbooka jest IAA Polska.

Patronami medialnymi trendbooka są: Media Marketing Polska, Burda Media Polska, Nowy Marketing, OOH Magazine, Sprawny Marketing, Brief.

Michał Korczak, Dyrektor Zarządzający agencji Focus Nation komentuje: „Prawdopodobnie, otwierając nasz raport, zastanawiasz się skąd pomysł na kolejny na polskim rynku trendbook? I słusznie. Co roku powstaje kilka publikacji, które warto śledzić, ale nie tylko dlatego, że dają one przedsmak tego co nastąpi, lub tego co aktualnie krystalizuje się jako nowy trend. To nie trafność predykcji jest najważniejsza, ale różnorodność opinii na ich temat, które pomagają zrozumieć zjawiska uchwycone z różnych perspektyw. Oddajemy w Twoje ręce materiał, prezentujący naszą perspektywę pracy z trendami oraz niezależną perspektywę różnych specjalistów. Podjęliśmy się ułożenia ich w postaci „Praktycznego Trendbooka 2023”. Znajdziesz w nim najciekawsze i najistotniejsze naszym zdaniem trendy, które wpłyną na pracę w przestrzeni komunikacji, choć nie tylko. Część z nich zdaje się być oczywista i nie sposób ich pominąć. Część może Cię zaskoczyć i mam nadzieję zainspirować. Każdy z wymienionych przez nas trendów wzbogaciliśmy garścią praktycznych wskazówek pomagających włączyć je do obecnie realizowanych projektów. Mam nadzieję, że dzięki naszemu raportowi będziesz lepiej przygotowany do czekających Cię wyzwań, a każdą nadarzającą się okazję do kreatywnej komunikacji, wykorzystasz świadomie.” – dodaje Michał Korczak.

Trendbook w liczbach to:

Ponad 90 stron praktycznej wiedzy

praktycznej wiedzy 20 gorących trendów i 3 zaskakujące antytrendy

w 4 kluczowych obszarach – Social Media, Digital Marketing, Inspiracje i Antytrendy

– Social Media, Digital Marketing, Inspiracje i Antytrendy Trendy komentują znakomici eksperci z rynku m.in. CEO Burda Media Polska Maciej Klepacki i dyrektorka Content Studio – Marta Tabiś-Szymanek

z rynku m.in. CEO Burda Media Polska Maciej Klepacki i dyrektorka Content Studio – Marta Tabiś-Szymanek A jak je widzi sztuczna inteligencja? Zobaczysz to w grafikach i wskazówkach.

Praktyczny Trendbook 2023 pobierzesz tu:

lub skanując QR code:

Zobacz spis trendów:

