Katarzyna Kolenda-Zaleska wybrała cekinowa klasykę - czarną, przylegająca sukienkę do samej ziemi, z drobnymi rękawkami, niestety jedyne co rzucało nam się w oczy to nadęty brzuszek, brak talii i pupy. Aby móc sobie pozwolić na taką kreację trzeba mieć niestety figurę klepsydry!