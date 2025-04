Zara od lat jest jedną z najpopularniejszych sieciówek na świecie. Sukces zawdzięcza tworzeniu ubrań i dodatków, które są zgodne z najnowszymi trendami, a do tego nie kosztują fortuny.

Rzeczy z metką tej hiszpańskiej sieciówki noszą zwykłe kobiety i gwiazdy znane z pierwszych stron gazet. Ostatnio w szerokich spodniach z lampasami została przyłapana Małgorzata Rozenek-Majdan. Warto zaznaczyć, że gwiazda kupiła je na wyprzedaży je za jedyne 39,90 zł!

W sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym marki już pojawiły się pierwsze propozycje z wiosenno-letniej kolekcji. Wśród nich znalazłam kapitalny żółty garnitur, który już gdzieś widziałam. Szybko skojarzyłam, że dostrzegłam go wcześniej na Instagramie.

Garnitur jest w bardzo modnym kolorze słonecznej żółci. Ma klasyczną dwurzędową marynarkę z kontrastowymi guzikami, która sięga za pupę. Do tego delikatnie rozszerzane spodnie z wysokim stanem i kieszeniami z przodu.

Jak go stylizować? To bardzo charakterystyczny strój, który powinien być najważniejszym elementem stylizacji. Noś go ze szpilkami, sandałkami na obcasie lub (jeżeli lubisz bawić się modą) sportowymi butami. A co z dodatkami? Ogranicz je do minimum! Kopertówka lub torebka na ramię o nowoczesnym kroju w zupełności wystarczy.

Jeżeli chcesz go mieć, to musisz przygotować się na spory wydatek. Marynarka kosztuje ok. 399 zł, a spodnie ok. 199 zł. Obecnie są dostępne w pełnej rozmiarówce, ale jestem przekonana, że to dość szybko ulegnie zmianie :)

