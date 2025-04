Nie ma się co oszukiwać... Żółty nie jest najbardziej twarzowym kolorem na świecie, ale ma coraz większą grupę zwolenniczek. Sukienki, bluzki, spódnice i dodatki w odcieniu słonecznej żółci, musztardowym, bananowym czy kanarkowym można spotkać w każdej sieciówce.

Żółta sukienka na wyprzedaży w Lidlu

My genialną sukienkę w bursztynowym kolorze wypatrzyłyśmy w Lidlu. Jej luźny krój oversize pozwoli ukryć odstający brzuszek czy masywne uda. Ma koszulowy krój, luźne długie rękawy, które można podwinąć. Jest zapinana na guziki, ma klasyczny kołnierz typu kent i delikatnie marszczony dół.

Jej uniwersalny krój sprawia, że jest odpowiednia na każdą sylwetkę, ale najlepiej będą wyglądały w niej panie o oliwkowej skórze i brązowych włosach.

fot. Materiały prasowe

Sukienka jest wykonana z miękkiej i przyjemnej w dotyku wiskozy. Ten materiał jest idealny na lato, bo sprawia, że ubrania się przewiewne i odpowiednie nawet na największe upały. Za modele wykonane z wiskozy w sieciówce trzeba zapłacić ok. 150-250 zł. Za taką sumę mogłabyś kupić w Lidlu od 7 do nawet 12 sukienek. Co wybierasz?

My stawiamy na Lidla, bo w dyskoncie żółta sukienka została przeceniona z 44,99 zł na 19,99 zł. Jest dostępna w rozmiarach od XS do L.

Niestety jest jeden haczyk... Możesz ją kupić tylko w sklepie online marki Lidl, ale pocieszające jest, że powinna dotrzeć do ciebie w czasie 3 dni roboczych.

