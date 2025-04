W sezonie wiosna-lato 2019 stawiamy na wygodę, dziewczęcy look i oczywiście ponadczasowe klasyki. W twojej szafie obowiązkowo powinny pojawić się modne sukienki, a także spodenki, które świetnie sprawdzą się zarówno na wieczorne wyjście, jak i upalny dzień w biurze. Dziewczyny oszalały na punkcie 2 modeli, które znajdziesz w sklepie Tchibo. Za co je pokochałyśmy? Zobaczcie!

Sukienka z dżerseju w paski z ozdobnym sznurkiem w talii

Styl marynistyczny to synonim wakacji, morza, fal i ciepła. W tym sezonie będzie o nim bardzo głośno, dlatego w twojej szafie obowiązkowo powinna pojawić się zwiewna sukienka z dżerseju w marynarskie paski.

My pokochałyśmy model dostępny w Tchibo. Sukienka w kształcie litery A ze sznurkiem z frędzlami podkreśli talię i dziewczęcy styl. Będzie idealna na plażę, wieczorny wyjazd, a także świetnie sprawdzi się jako outfit do pracy.

Co ważne - sukienka od Tchibo to nie jest zwykła sukienka. Ubranie zostało wykonane z czystej bawełny ekologicznej, dzięki czemu jest przyjemnie miękka. Włókna wykorzystane w kolekcji Tchibo są nie tylko dobre dla ciebie, ale i dla środowiska! Sukienka opatrzona jest logo Tchibo DOBRZE ZROBIONE, co oznacza, że spełnia warunki zrównoważonego rozwoju. Do tego kupisz ją w przystępnej cenie (jedyne 79,99 zł)!

Damskie szorty dżinsowe z niskim stanem na 2 sposoby

Wybierasz się na wakacje i zastanawiasz się, co spakować do walizki, by wyglądać naprawdę dobrze? W tym sezonie królują dżinsowe szorty. Na jakie fasony warto zwrócić uwagę i jak je nosić?

Jeśli podobnie jak my, uwielbiasz ponadczasowy look, to koniecznie postaw na klasyk, który zawsze się sprawdza. Mowa o jeansowych szortach - zarówno tych w wersji denimowej, jak i białych. Do tego koszulka, koszula lub top i wakacyjna stylizacja gotowa!

Tchibo przygotowało 2 modele, które warto mieć w swojej garderobie. Denimowe, z niskim stanem wykonano z przyjemnej ekologicznej bawełny i stretchu to hit, na który warto zapolować już dziś. Stylowy nadruk i delikatny efekt "sprania" sprawiają, że szorty wyglądają naprawdę niezwykle. Co najlepsze - kosztują jedynie 99,99 zł!

A teraz coś dla fanek klasycznych, wiecznie modnych stylizacji. Białe szorty z podwójnymi nogawkami i ozdobnymi szwami to prawdziwy must-have, który sprawdzi się na wiele okazji. Połącz je z ciemniejszym topem, koszulą lub T-shirtem.

Co najlepsze - spodenki, podobniej jak sukienka od Tchibo, są bezpieczne dla środowiska i posiadają logo Tchibo DOBRZE ZROBIONE.

A ty, co wybierasz?

Materiał powstał przy współpracy z marką Tchibo