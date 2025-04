Po puszystych zimowych swetrach, pełnych warkoczowych splotów, grubych ściegów, falban czy frędzli czas na skromniejsze, prostsze, ale wcale nie nudne (!) wiosenne dzianiny. Wśród swetrów królują pastele: rozbielone błękity, cukierkowe róże czy radosne czerwienie. W modzie są też biele i jasne szarości.

Nadal sporo modeli ma fason oversize, ale są one raczej krótsze i krojem przypominają sportowe bluzy. Nosi się je do wąskich spódnic, ołówkowych, do kolan, ze sztucznej skóry lub lśniącego materiału. Można też pokusić się o zestaw z dłuższą, szeroką spódnicą, ale najlepiej ze sporym rozporkiem odsłaniającym nogi.

Im bliżej lata, tym warto sweter potraktować odważniej – na światowych pokazach mody były one łączone z szortami, często bardzo skąpymi. By dodać swetrowi modnego luzu, podciągnij wysoko jego rękawy. Można też dodać do niego w talii pasek – w tym sezonie powinien być on cienki i elegancki.

Modne swetry z kolekcji House

Znajdziesz tu na pewno mnóstwo modeli, które ożywią twoją garderobę. Nam spodobał się np. czerwony sweter z asymetrycznym dołem i okrągłym dekoltem – naszym zdaniem jest bardzo kobiecy.

Fanki błyskotek powinny rzucić okiem na wrzosowy i bladoniebieski sweter – oba mają przyszyte malutkie perełki, które dodają im charakteru.

Jeśli zaś lubisz bardziej sportowe ubrania, obejrzyj sweter z dużym napisem na przodzie. Niezły i niedrogi. Zobacz również stylowe swetry damskie z futerkiem.

