Koszula pozostaje jednym z elementów garderoby, który powinna mieć każda kobieta. Jest ponadczasowa, uniwersalna i możesz ją nosić na większość okazji. Udało nam się znaleźć idealne koszule na wiosnę i lato 2020. Kupisz je teraz w nowych kolekcjach Pepco i Zary.

Różnice między nimi są niewielkie, jednak bardziej korzystny wydaje się nam wybór modelu z Pepco. Za ich wzorzystą koszulę zapłacisz tylko 29,90 zł.

Wzorzysta koszula z Pepco vs. wzorzysta koszula z Zary

Zarówno koszula z Pepco, jak i ta z Zary odnajdują się w najnowszych trendach na wiosnę i lato 2020. Obie mają modne wzory w stylu boho, podkreślają kobiecą sylwetkę i pasują do dziesiątek stylizacji. Ich prosty i elegancki krój sprawia, że będą świetnym wyborem zarówno na spacer, jak i na spotkanie służbowe.

fot. Materiały prasowe, koszula we wzory z Pepco, cena 29,90 zł; koszula we wzór z Zary, cena 109 zł

Koszula z Pepco (na zdjęciu po lewej stronie) jest zapinana niewielkie guziki, ma prosty kołnierzyk i długie rękawy zakończone klasycznymi mankietami. Na biuście znajdują się dwie kieszenie z klapkami. Propozycja Pepco dopasowuje się do sylwetki, ukrywając jednocześnie wszelkie jej mankamenty. Całość pokrywa wzór w stylu boho w kolorach błękitu i brązów. Koszula jest wykonana z przewiewnej i lekkiej wiskozy. Do wyboru masz rozmiary od 36 do 46. Cena? Tylko 29,90 zł.

Propozycja Zary (na zdjęciu po prawej) jest utrzymana w cieplejszej kolorystyce. Dominuje tutaj kremowy i róże. Wzór również nawiązuje do stylu boho i etno. Koszula ma delikatny kołnierzyk i jest zapinana na niewielkie guziki.Uszyto ją w 100% z poliestru. Sieciówka oferuje rozmiary od XS do XL. Za tę szmizjerkę musisz jednak zapłacić 109 zł.

Jeśli miałybyśmy wybierać, wolałybyśmy na twoim miejscu zaoszczędzić niemal 100 zł i oprócz koszuli dokupić w Pepco wyszczuplającą jeansową spódniczkę lub pastelowe spodnie z wysokim stanem z H&M.

Z czym nosić wzorzystą koszulę?

Koszule takie, jak ta z Pepco i z Zary noś w zestawieniu z klasycznymi i gładkimi częściami garderoby. Połączenie z innymi wzorami mogłoby przytłoczyć całą stylizację. Możesz nosić wzorzystą koszulę z jeansami i pastelowymi balerinami lub zestawić ją z ołówkową spódnicą w stonowanym odcieniu i eleganckimi czółenkami.

