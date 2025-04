Reklama

Z pomocą przychodzi sklep Amazon.pl. Dni Wiosennych Okazji Amazon to specjalna akcja, która potrwa od 20 do 25 marca. Podczas tego wydarzenia na klientów czekać będzie mnóstwo produktów w promocyjnych cenach. Zapomnij o wiosennej presji bycia najlepszą, a także o wiosennych porządkach. Zamiast tego pomyśl o sobie, własnym rozwoju i relaksie.

Wiosenna akcja Amazon.pl

Podczas Dni Wiosennych Okazji Amazon możesz kupić tysiące produktów, które sprawią, że wiosna będzie taka, jak chcesz - na twoich zasadach. To aż 30 kategorii, w tym na artykuły z sekcji beauty, elektronikę, dom i ogród czy zabawki. Jesteśmy pewne, że znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Co ważne - produkty oznaczone logo Prime kupisz z szybką i darmową dostawą, bez minimalnej wartości zamówienia, w ramach subskrypcji Amazon Prime. Klienci Prime mogą również skorzystać ze specjalnej promocji podczas Dni Wiosennych Okazji Amazon - przy zakupach wybranych produktów za min. 500 zł, otrzymają przy finalizacji transakcji 75 zł zniżki.

Na co warto zwrócić uwagę? Wybrałyśmy dla was aż 8 produktów, które naszym zdaniem sprawią, że ta wiosna będzie jeszcze bardziej wyjątkowa.

Zadbaj o gładką i piękną skórę

Gładka skóra, to coś, na co zasługujesz, zwłaszcza wiosną. To czas, gdy chcemy wyglądać pięknie i czarująco. Dlatego zdecydowanie warto w tym czasie zadbać o swoje potrzeby i… niezawodny depilator, taki jak na przykład Philips Lumea IPL z serii 9000. To urządzenie do usuwania włosów światłem, które zapobiega wzrostowi włosów. Dzięki czemu możesz cieszyć się gładką skórą nawet przez 12 miesięcy oraz nawet 92-procentową redukcją włosów po zaledwie 3 zabiegach. A co najważniejsze zabiegi te są oszczędne czasowo! Na początek wymagane są co 2 tygodnie, potem tylko raz w miesiącu (to o połowę mniej zabiegów niż w przypadku innych marek), a zabieg obejmujący dolne partie nóg trwa zaledwie 15 minut. Co ciekawe, urządzenie samo dopasowuje się do ciebie. Czujnik SmartSkin rozpoznaje odcień skóry i wskazuje ustawienie światła, które należy zastosować, podczas gdy darmowa aplikacja poprowadzi cię przez sesje krok po kroku. Urządzenie wyposażone jest w 3 nasadki: do ciała, twarzy oraz precyzyjna, które dopasowują się do krzywizn ciała. Wszystkie trzy działają szybko oraz bardzo dokładnie, a ponadto nakładka do twarzy posiada zintegrowany filtr światła dla większego bezpieczeństwa.

Gładka skóra to nie wszystko. Odpowiednia pielęgnacja to klucz do sukcesu. Zwłaszcza, gdy dotyczy to naszej cery. A ta wiosną wymaga szczególnej opieki. Po zimowych wymagających miesiącach przyda jej się nieco wartości i rozświetlenia. Tu znakomitym wsparciem będzie NIVEA Cellular Luminous 630. To zaawansowane serum do twarzy z kwasem hialuronowym, które rozjaśnia istniejące przebarwienia i zmniejsza ich powierzchnię, a także chroni przed powstawaniem nowych. Co niezwykle istotne, jest odpowiednie dla każdej karnacji i typu skóry, także skóry wrażliwej.

Spotkania na wiosennym tarasie

Nic tak nie odpręża, jak spędzanie czasu z najbliższymi w okolicznościach przyrody. Kiedy wokół wszystko kwitnie i pachnie, a temperatury zaczynają szybować ku górze, chętniej organizujemy spotkania w ogrodach i na balkonach. A kiedy razem z zapachami natury w powietrzu unosi się zapach świeżo mielonej i parzonej kawy, wtedy wszelkie troski ulatują…

Dlatego nie bez przyczyny pojawia się tu w roli głównej ekspres do zadań specjalnych - Philips 2200 Series, który uraczy ciebie i twoich gości nie tylko jedwabiście gładką pianką (spieniacz do mleka Panarello wytwarza pianę o odpowiedniej konsystencji, złożony tylko z dwóch, łatwych do czyszczenia części) ale także kawą idealnie pasującą do… nastroju! Dzięki menu My Coffee Choice możesz spersonalizować swoją kawę, dobierając moc i objętość napoju do własnych preferencji. Niewątpliwą zaletą tego sprzętu jest wydajny filtr i funkcja AquaClean, która oczyszcza wodę, aby można było zaparzyć aż do 5 000 filiżanek kawy bez odkamieniania! Wydajny młynek z 12 regulowanymi ustawieniami zmieli ziarna w dowolny sposób - od bardzo drobnego proszku po gruboziarnisty.

Wiosenne spotkania z przyjaciółmi to także czas na powrót do ulubionych, zdrowych potraw i przekąsek. W tym czasie chętniej sięgamy po nowalijki, warzywa, których brak nam jesienią i zimą. Rozdrabniacz do warzyw TEFAL Chopper K1330404 w rewolucyjnie szybki sposób pomoże w tych przygotowaniach. Krojenie warzyw jeszcze nigdy nie było tak łatwe i przyjemne. Wystarczy zaledwie 5 sekund! Wszystko dzięki niezależnym ostrzom ze stali nierdzewnej i pełnej kontroli stopnia rozdrobnienia produktów. To ty jesteś szefem kuchni i ty decydujesz! Siekacz od marki TEFAL pozwoli także odpocząć od załzawionych oczu podczas rozdrabniania cebuli, dzięki praktycznej pokrywie. Nie wymaga zasilania prądem i możesz go zabrać ze sobą wszędzie.

Ahoj przygodo!

Wiosenny odpoczynek z dala od domu? Dlaczego nie! Wiosna to doskonały czas na to, by wrócić do podróżowania w komfortowych warunkach i zdążyć, zanim wrócą letnie, niekiedy męczące, upały. A co warto włożyć do walizki, poza ulubionymi, wygodnymi ubraniami?

Priorytetem powinna być odpowiednia szczoteczka do zębów, a taką jest z pewnością szczoteczka Oral-B iO Seria 7 z rewolucyjną technologią magnetyczną iO – zapewniającą najlepsze jak dotąd czyszczenie i delikatność szczotkowania. Dzięki delikatnym mikrowibracjom pozwala uzyskać do 100% zdrowsze dziąsła w jeden tydzień. Sztuczna inteligencja rozpoznaje styl szczotkowania i zapewnia wskazówki, umożliwiając możliwie najdokładniejsze szczotkowanie, tak aby nie pominąć żadnego miejsca. 5 trybów pozwala spersonalizować szczotkowanie (tryb czyszczenia codziennego, tryb delikatnego czyszczenia, tryb pielęgnacji dziąseł, tryb dokładnego czyszczenia, tryb wybielania). Spakowanie jej do walizki ułatwia specjalne podróżne etui. Nie pozostaje nic innego jak wyruszyć w podróż za jeden uśmiech!

A co z modą? Wiosną warto też zadbać o dodatki. W tym roku postaw na jeden akcent, który przykuje uwagę i sprawi, że cała twoja stylizacja nabierze charakteru. Bransoleta Swarovski typu bangle zachwyca kontrastem między różowym złotem, kryształową oprawą pavé i niebieskimi kryształami. Ozdobiona jest dwoma motywami oka i niebieską kryształową łzą, a jej regulowane zapięcie zapewnia odpowiednie dopasowanie do nadgarstka. W tym roku w trendzie jest łączenie ze sobą kilku różnych rodzajów biżuterii. Możesz więc połączyć różne bransolety, by uzyskać jeszcze bardziej spektakularny look.

Wiosna to też piesze wycieczki, jogging i długie spacery. Idealnym uzupełnieniem tych aktywności będzie muzyka. Najlepiej taka, która doda energii i wprawi w doskonały nastrój. PHILIPS TAT2206GR/00 to bezprzewodowe słuchawki, które umilą ci wiosenne przygody, a także podróż do pracy i z powrotem. Są idealnie dopasowane do ucha, pozwalają na odbieranie połączeń, zapewniają ponad osiemnastogodzinne użytkowanie i szybko się ładują. Są też designerskie. Występują między innymi w pięknym odcieniu zielonym.

Mniej sprzątania, więcej aktywności na zewnątrz!

Kiedy długie wieczory przechodzą w coraz dłuższe dni, to znak, że czeka nas coś dobrego. Marzymy o tym, by wcześniej wychodzić z pracy i by wolny czas zacząć spędzać na aktywnościach na świeżym powietrzu. Niestety, często na przeszkodzie stają domowe obowiązki, które nieustannie kradną sporo naszego cennego czasu. Na szczęście technologia wychodzi nam naprzeciw. I podsuwa rozwiązania, dzięki którym domowe obowiązki nie będą aż tak angażujące.

Starania o czyste podłogi, podobnie jak brudne naczynia w zlewie, to niekończący się temat. Dzięki bezprzewodowemu odkurzaczowi pionowemu Philips SpeedPro Aqua 3 w 1, walka o błysk może zakończyć się tylko wygraną! Dlaczego? Model ten wyłapuje do 98% kurzu i brudu przy każdym ruchu i nawet w najmniej dostępnych miejscach (także dzięki diodom LED) a na dodatek system do odkurzania, mycia i odkurzania ręcznego usuwa do 99% bakterii. A jeśli na drodze staną wyjątkowo uporczywe zabrudzenia, wtedy śmiało możesz wykorzystać niszczycielską broń w postaci funkcji AquaBoost. To skuteczne wsparcie, szczególnie wiosną, kiedy zależy nam na wyeliminowaniu z domu wszelkich alergenów.

Każdy dzień jest lepszy z Amazon Prime!

Jeśli jednak szukacie czegoś zupełnie innego, to pamiętajcie, że na Amazon.pl znajdziecie tysiące atrakcyjnych produktów najlepszych marek w różnych kategoriach - zaczynając od elektroniki, przez produkty do domu i kuchni, zabawki, a na kosmetykach i rzeczach do higieny osobistej kończąc. To wszystko jest w zasięgu ręki dla każdego użytkownika Amazon.pl. A jeśli posiadacie subskrypcję Amazon Prime, czekają na was niespodzianki. Możesz zaoszczędzić i nie tylko.

Subskrypcja Amazon Prime kosztuje 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. Możecie też przetestować czy ta opcja odpowiada waszym potrzebom - 30 dni okresu próbnego jest bezpłatne. Klienci Prime korzystają z szybkiej, nielimitowanej i darmowej dostawy milionów produktów do domu, punktów odbioru czy Paczkomatów.

Dodatkowo klienci Prime mogą zaoszczędzić również dzięki programowi “Kupuj więcej z Prime i oszczędzaj” - przy zakupach wybranych produktów za min. 50 zł oszczędzisz aż 10 zł!

Wiosna w tym roku może być wyjątkowa, także dla ciebie! Zadbaj o swoje potrzeby i swoje samopoczucie. Sięgnij po przyjemności, na które wcześniej brakowało ci czasu. Korzystaj z pięknego słońca i rozkoszuj się zapachami natury. Znajdź czas na relaks na świeżym powietrzu i na spotkania z przyjaciółmi. To dobry moment, by dotrzeć wspólnie tam, gdzie jeszcze was nie było! A we wszystkich tych momentach wesprą cię produkty, które już dziś możesz znaleźć na Amazon.pl. Dobrej wiosny!

