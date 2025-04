My już się boimy! Przed nami zima stulecia, przynajmniej takie są prognozy na najbliższe miesiące. W związku z tym mamy dla was kilkanaście pomysłów jak się uchronić przed mrozem. Noszenie puchówki i wysokich kozaków może okazać się niewystarczające. W końcu straszą, że odczuwalna temperatura może sięgać nawet -30oC (!)

Jak przygotować się na prawdziwe mrozy?

Projektanci mody przewidzieli modne ubrania na minusowe temperatury, ale jeśli nie chcecie nosić naturalnych futer, to te sztuczne nie uchronią was przed mrozem. Podobnie jak puchówki nie przeznaczone do sportów zimowych. W takim przypadku polecamy zaopatrzyć się w bieliznę termiczna. Bluzki i legginsy możecie zakładać pod sweter i spodnie. Wtedy zima wam nie straszna, bo będziecie zabezpieczone, jak na stoku.

Ziołowa herbata dobra na mroźne dni

1. czapka Levi's, ok. 119 zł, 2. rękawiczki termiczne The North Face, ok. 129 zł /Zalando.pl, 3. sweter bizuu, ok. 693 zł, 4. śniegowce H&M, ok. 149 zł, 5. szalik Zara, ok. 49 zł - kolaż Polki.pl

Zimowej akcesoria i dodatki

Nie na marne mówi się, że najwięcej ciepła tracimy przez głowę i stopy. Dlatego warto zaopatrzyć się w śniegowce, trapery lub ocieplane kozaki. Wiecie zapewne z własnego doświadczenia, że skórzane botki i kozaki nie są odpowiednio ocieplane, a do tego większość modeli, np. z sieciówek jest z ekologicznej skóry. Ta nie zabezpieczy naszych stóp przed niskimi temperaturami. A wilgoć i mróz może nas wpakować do łóżka na kilka nudnych dni. Zainwestujcie zatem w prawdziwie zimowe obuwie.

Redakcyjny przegląd ciepłych kurtek

A na głowę koniecznie wełniana czapka. Najlepiej pilotka z ochraniaczami na uszy. Tak uzbrojone stawimy czoło arktycznej pogodzie!

W naszej galerii brakuje chyba jedynie kominiarek i gogli. Jednak miejmy nadzieję, że aż tak srogo nas ten sezon nie potraktuje.