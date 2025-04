Ostatnie dni aktywności jako księżna, Meghan spędza z szerokim uśmiechem na obowiązkach królewskich. Kroki stawia pewnie tym bardziej, że prezentuje się zjawiskowo.

Kilka dni temu podczas jednej z oficjalnych wizyt znajdujących się jeszcze w grafiku książęcej pary, Meghan Markle ukazała się fotoreporterom niczym uosobienie wiosny. Postawiła na monochromatyczny look: nie chodzi o czerń czy granat, a o odważny, mało popularny kolor: zieleń.

Szmaragdowa sukienka Meghan Markle

Odcień zieleni od razu przykuł uwagę - doskonale korespondował z karnacją księżnej. Uśmiechnięta Meghan Markle pozowała fotoreporterom dumnie pokazując również zielone dodatki - miniaturową torebkę o ciekawym fasonie w kolorze butelkowej zieleni. Jej głowę zdobił zielony toczek, spasowany kolorystycznie ze szmaragdową sukienką od Emilii Wickstead. Całość prezentowała się bez zarzutu i perfekcyjnie okalała sylwetkę księżnej.

fot. ONS.pl

Sukienka w stylu Meghan Markle z Reserved

Ceny sukienek wspomnianej projektantki zaczynają się od 1300$ (ok. 6000 zł), a światowe magazyny modowe prześcigają się w znalezieniu tańszych odpowiedników (bardo podoba turkusowa kreacja od Victorii Beckham wyprzedała się co do sztuki mimo bajońskiej sumy). Trudno powielić projekt londyńskiej marki, ale zainspirowane zielonym total lookiem wyszperałyśmy podobną propozycję w sklepie online polskiej marki - Reserved. I to za 159,90 zł.

fot. Materiały prasowe

Sukienka ma modną długość (za kolano lub 3/4 - zależy od twojego wzrostu) i przepiękny, zielony kolor, który z satysfakcją można nosić zwłaszcza wiosną. Dodatkowym akcentem jest żakardowy wzór w łańcuchy - ten trend był już widoczny w poprzednich sezonach.

Sukienka jest wykonana w 100% z wiskozy, ma ciekawe wykończenia na rękawach oraz marszczenia przy ramionach. Jest taliowana - w pasie jest gumka, która ładnie tworzy proporcje i optycznie dodaje sylwetce kobiecości.

Istotnym elementem projektu jest dekolt pod szyję - Meghan Markle najczęściej decyduje się na kreacje zakrywające okolice biustu - to jej znak rozpoznawczy, podobnie jak jednokolorowe zestawienia, bazujące na jakości materiałów, kolorze i długości zgodnej z królewskim protokołem.

