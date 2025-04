ZARA - sklep, w którym kupuje każda z nas?

Pierwszy sklep ZARA powstał w hiszpańskim mieście La Coruña w 1975 roku. Od tamtej pory chyba nie kobiety w naszym kraju, która chociaż raz nie zajrzała do tej sieciówki. ZARA buty i ZARA sukienki to najbardziej popularne w Polsce działy, jednak oferta marki jest o wiele bardziej bogata. Zatem jak to się zaczęło?

Początkowo założyciel marki Amancio Ortega nazwał ją Zorba (od Greka Zorby), jednak, gdy dowiedział się, że w mieście jest już bar o takie nazwie postanowił ją zmienić na ZARA. Założeniem sklepu była dystrybucja projektów ubrań inspirowanych wysoką modą, ale sprzedawanych w przystępnych cenach. Niestety prawa autorskie nie obejmują większości projektów modowych, dlatego marka do dzisiaj niemal kopiuje, jeden do jednego rzeczy, które wyłapie na wybiegach mody słynnych fashion weeków.

fot. Inditex.com

Dzisiaj Amancio Ortega jest najbogatszym Europejczykiem i jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Wartość marki szacowana jest na ok. 16 miliardów dolarów amerykańskich. Sklepy marki ZARA znajdują się w 88 krajach, w których istnieje ponad 2100 sklepów brandu. Każdego roku marka produkuje ok. 10,000 nowych modeli ciuchów i akcesoriów. A sprzedaje ich prawie pół milarda.

Zaś firma Amancio Ortegi - Inditex, którą założył w 1963 roku skupia w sobie jedne z najbardziej popularnych sieciówek - ZARA, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti, Zara Home i Uterqüe.

ZARA buty - gdzie i jakie?

W sklepach marki największą popularnością cieszą się buty. Nic dziwnego, bo za niewielką cenę można dostać modele, które inspirowane są projektami największych domów mody. W tym sezonie najgłośniejszym trendem są bardzo ozdobne klapki i sandały. Aplikacje z kamieni i kryształków wpisują się w najnowsze tendencje, które zapominają o minimaliźmie. Projekty butów ZARA na ten sezon to przede wszystkim kopie projektów Prady, Dolce & Gabbana, Stelli McCartney, a nawet Kanye Westa.

Przykładowe buty ZARA, kolekcja wiosna-lato 2017 - kolaż Polki.pl

ZARA sukienki - które są najmodniejsze?

Kolejnym hitem marki są sukienki Zara, które niezmiennie od wielu, wielu lat biją rekordy popularności. Nie dziwi to chyba nikogo, gdyż w sklepach tej hiszpańskiej sieciówki znajdziecie najmodniejsze wzory. Od mini do maxi, od prostych, po najbardziej ozdobne. A do tego modele inspirowane najsłynniejszymi projektantami mody na świecie. A wszystko w miarę przystępnych cenach. Nie wspominając już o wyprzedażach, które wzbudzają ogromne zainteresowanie.

