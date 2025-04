Ruszyła wyprzedaż w Zarze. Hiszpańska sieciówka rozpoczęła sezonowe obniżki cen. To doskonała okazja, by upolować modowe perełki w niskich cenach. Wystarczy zajrzeć do sklepu internetowego marki do zakładki Special Prieces, by trafić na prawdziwe hity. Oto 4 propozycje, które warto kupić na sezon jesień-zima 2020/2021.

Sukienka w kwiaty, cena 89,90 zł (wcześniej 199,00 zł)

Sukienka z kopertowym dekoltem w serek oraz zaznaczoną talią. Pięknie podkreśla kobiecą sylwetkę. Zmysłowego charakteru dodaje rozcięcie z przodu. Na uwagę zasługuje limonkowa tkanina w efektowne kwiaty. Piękny kolorowy akcent na jesienną szarówkę.

Skórzane klapki typu mules, cena 99,90 zł (159,00 zł)

Skórzane klapki z kwadratowymi noskami oraz niewysokimi obcasami typu kaczuszka. To buty, które możesz nosić na wiele okazji. Idealnie pasują do sukienek, kulotów i jeansów. Sprawdzą się zarówno do biura, jak i na wieczorne wyjście.

Sweter z półgolfem, cena 35,90 zł (wcześniej 69,90 zł)

Swetry to podstawa jesiennej garderoby. Bez nich nie wyobrażamy sobie stylizacji na chłodne dni. Dobrze mieć w swojej szafie choć jeden w niebanalnym, żywym kolorze np. oliwkowym. Dodatkowa zaleta? Ten kolor pięknie rozświetli przygaszoną cerę.

Sukienka w grochy, cena 89,90 zł (wcześniej 199,00 zł)

Sukienki w grochy nie wychodzą z mody. Nic dziwnego, są klasyczne, ponadczasowe i każda z nas wygląda nich świetnie. Można je nosić do pracy, ponieważ groszki wpisują się w biurowy dress code. Fason zapinany na guziki z lekko rozszerzanym dołem i bufiastymi rękawami, będzie dobrze wyglądał na każdej sylwetce.

