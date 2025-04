Sukienka z Zary w zwierzęcy deseń sprawdzi się u kobiet, które chcą zamaskować wystający brzuch lub skoncentrować uwagę obserwatorów na nogach. Całość wygląda smacznie i z gustem, bo mimo długości mini, brakuje ekstrawaganckiej góry.

Reklama

Sukienka z Zary w panterkę za 29 zł

Nowe kolekcje znanych marek obfitują w zwierzęce wzory, dlatego warto polować na wyprzedaży na animalistyczne printy. A jeśli jesteśmy juz w temacie łowów, to oprócz małej czarnej z Zary za gorsze, schwytałyśmy śliczną i dziewczęcą mini w panterkę.

Ta sukienka w cętki tylko w teorii jest wakacyjną propozycją - naszym zdaniem warto kupić ją teraz na wyprzedaży, by nie przepłacać za podobną, która na pewno pojawi się w ofercie sieciówek. Jesienią i zimą założysz ją do cięższych botków, a falbaniasty dół figlarnie będzie spoglądał spod obszernego swetra.

Latem doskonale sprawdzi się w połączeniu z minimalistycznymi sandałkami, ale nie bałybyśmy się łączyć jej ze sportowym obuwiem, by przełamać nieco jej dziewczęcy charakter (ten tiul!) i nadać casualowego tonu.

fot. Materiały prasowe/kolaż polki.pl

Sukienka mini z Zary zamaskuje fałdki

A teraz uwaga: cena tej sukienki to 29,90 zł - to naprawdę niewielka kwota biorąc pod uwagę krój, materiał i ponadczasowość. Sukienka w panterkę z Zary ma nieco oversize'owy fason na górze - to ważne, bo w przypadku mało rozciągliwych tkanin, tak jak w temacie dość sztywnego tiulu, wygodę liczy się w dodatkowych centymetrach. Przy okazji niczym pantera uzyskasz efekt kamuflażu - zamaskujesz szersze biodra, fałdki, wystający brzuch.

Część dolna również jest luźna i obszerna, dodatkowo wzbogacona falbankami, które pięknie zachowują się w ruchu. Kropką nad i są budujące optycznie sylwetkę ramiona - krótki rękaw jest nieco podwyższony, dzięki czemu materiał świetnie się układa.

Dużym plusem jest to, że rękawy są luźne, a całość wykończona jest ostrym cięciem bez podwijania. Uwaga: ten fason skierowany jest do kobiet, które lubią eksponować nogi i dobrze czują się w długości mini.

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

Jeśli nie dostaniesz jej w sklepie lub już nie ma twojego rozmiaru, zerknij na oferty sklepów internetowych - również tam możesz znaleźć interesujące modele sukienek w panterkę.

Reklama

Więcej modnych ubrań z Zary:Ta sukienka z Zary będzie hitem wiosny 2020. Jak wygląda i ile kosztuje?Księżna Kate w sukience z Zary. Wybrała model z wyprzedażySukienki z nowej kolekcji Zary: 3 modele, które warto kupić