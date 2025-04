Zakupy przez internet mają niemal same zalety. Po pierwsze robicie je z poziomu wygodnej sofy a nie biegając w tłumie po centrum handlowym. Po drugie nie musicie targać ze sobą ciężkich toreb, kurier dostarczy wam wszystko pod nos. Po trzecie, w sklepach online jest zazwyczaj dostępna cała rozmiarówka, co w sklepie stacjonarnym jest raczej rzadkością.

I ta ostatnia zaleta łączy się z pewnym utrudnieniem. Mimo, że mamy dostępną pełną gamę rozmiarów, często nie jesteśmy w stanie wybrać odpowiedniego dla siebie. O ile z butami nie jest to większy problem, to ze spodniami czy sukienkami sprawa wygląda na bardziej skomplikowaną.

Jak wiemy z doświadczenia, "S" czy "M" nie we wszystkich sklepach oznacza to samo. Towar, co prawda można łatwo wymienić, ale pochłania to nasz czas.

Na przeciw wymaganiom swoich klientów Zara uruchomiła narzędzie, które pozwoli im łatwiej dopasować odpowiedni rozmiar ubrania. Obok rozpiski z rozmiarami znajdziemy przycisk oznaczony niebieskim kółkiem i napisem "Znajdź mój rozmiar".

Po kliknięciu zostaniemy poproszeni o podanie swojej wagi, wzrostu i tego, jak dane ubranie ma na nas leżeć - czy ma być dopasowane czy wręcz przeciwnie.

Na podstawie tych informacji zostanie wybrany dla nas odpowiedni rozmiar. Można także podać bardziej szczegółowe informacje: jak szerokie są nasze biodra, jaki mamy rozmiar biustonosza, czy nasz brzuch jest płaski czy zaokrąglony i ile mamy lat - dzięki temu narzędzie ma dopasować do nas ubranie jeszcze lepiej.

To jak? "Klikamy" na zakupy?

