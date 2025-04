Zara to jedna z najpopularniejszych sieciówek na świecie, która oferuje modne i nowoczesne rzeczy dla kobiet, mężczyzn i dzieci. W ofercie można znaleźć ubrania, buty, dodatki, akcesoria, odzież dla "puszystych" i kobiet w ciąży

Reklama

Krótka historia marki Zara

Założycielem marki jest Amancio Ortega, który jest obecnie jednym z najbogatszych ludzi na świecie (według amerykańskiego miesięcznika "Forbes"). Pomysł i pierwszy sklep powstał w 1975 roku. Wtedy wydawało się, że na rynku nie ma już miejsca na kolejna markę odzieżową, ale nikomu nieznana Zara szybko osiągnęła oszałamiający sukces, którego nikt się nie spodziewał.

Od samego początku Zara miała w swojej ofercie niedrogie, ale fajne i modne ubrania w miejskim stylu. Jednak za sukcesem marki stoi nowatorskie podejście do dystrybucji. Amancio Ortega przyspieszył proces tworzenia nowych ubrań, a dzięki temu do sklepów trafiały więcej niż dwie kolekcje rocznie. Co kilka tygodni na wieszakach można było oglądać nowe modele ubrań, a marka błyskawicznie reagowała na zmieniające się trendy. Dzięki temu Zara jest obecnie gigantem odzieżowym, który jest rozpoznawalny na całym świecie.

Marka należy do Grupy Inditex (Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home i Uterqüe). Obecnie Zara ma ponad 650 sklepów stacjonarnych w blisko 80 państwach i znakomicie prosperujący sklep internetowy.

Reklama

fot: materiały prasowe Zara

Modne ubrania i dodatki z Zary

W naszym zestawieniu znajdziecie najciekawsze propozycje z oferty tej popularnej sieciówki. Specjalnie dla was wybrałyśmy najładniejsze kurtki i płaszcze, stylowe marynarki, ciepłe swetry, kobiece sukienki, eleganckie koszule, wygodne spodnie, efektowne spódnice, praktyczne torebki, oryginalne akcesoria.

fot: materiały prasowe Zara

Nasze hity z najnowszej kolekcji marki Zara: