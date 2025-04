Modny płaszcz na jesień powinien być nie tyko stylowy, ale przede wszystkim praktyczny. Musi sprawdzać się w czasie niepogody, być ciepły i stosowny na każdą okazję. Dlatego my zawsze polecamy klasykę: ponadczasowe fasony oraz uniwersalne kolory. Zara oferuje wiele modeli płaszczy, które doskonale spełniają te warunki.

Camelowy płaszcz z wełną, cena 449,00 zł

Prosty dwurzędowy fason inspirowany marynarkami z męskiej szafy. Kołnierz z klapami, podkreślone ramiona i rozcięcie z tyłu czynią z niego model absolutnie klasyczny. Surowy krój doskonale łączy się z ciepłym odcieniem stonowanego camelu. Płaszcz uszyto z tkaniny z domieszką wełny.

Czarny płaszcz z paskiem, cena 549,00 zł

Płaszcz, który każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Czarny klasyk, który sprawdzi się zarówno do pracy, jak i odkrycie do wieczorowej sukienki. Pasuje dosłownie do wszystkiego. Nigdy nie wychodzi z mody, a także świetnie leży na każdej sylwetce.

Pikowany płaszcz oversize, cena 249,00 zł

Modny płaszcz na jesienną niepogodę. Uszyty z tkaniny hydrofobowej, płaszcz z kapturem będzie służył nawet w czasie deszczowych dni. Obszerny fason będzie doskonale leżał na bluzach i swetrach. Ten model wykonano z poliestru pochodzącego z recyklingu.

Płaszcz ze skóry ekologicznej, cena 249,00 zł

Trencz ze sztucznej skóry to nowy trend inspirowany modą na lata 70. Pokochały go inluencerki, blogerki i gwiazdy. Doskonale łączy się z jeansami, a także miękkimi dzianinowymi swetrami, które pięknie kontrastując z połyskującą fakturą skóry ekologicznej.

Beżowy trencz, 299,00 zł

Modny trencz to must have na jesień. Ten płaszcza nie trzeba zachwalać, ponieważ broni się sam. Pasuje do wszystkiego, na każdą okazję. To trend, który nie minie wraz z końcem sezonu. Przeciwnie, dobrej jakości trencz to modowa inwestycja na lata.

