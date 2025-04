Hiszpańska sieciówka właśnie zaprezentowała ofertę na sezon jesień-zima 2020/2021. Niedawno prezentowałyśmy ubrania i dodatki z Zary na jesień, które warto kupić. Teraz rekomendujemy kolejną rzecz, która ma szansę podbić Instagram.

Dwurzędowa marynarka w kratę z Zary

Dwurzędowe marynarki wciąż są na topie. Ten trend jest z nami od kilku sezonów, lecz cieszy się tak dużą popularnością, że nic nie wskazuje na to, by zniknął z czołówki. Nic dziwnego, że tego typu marynarka pojawiła w kolekcji Zary na jesień 2020. Ten model to absolutna klasyka, którą warto mieć w swojej szafie.

Marynarka ma kołnierz z klapami oraz klasyczne klapy z przodu. Z przodu jest dwurzędowe zapięcie z czarnymi guzikami. Model ma modny fason oversize, dzięki czemu dobrze wygląda na każdym typie sylwetki.

Cena marynarki to 299,00 zł. Jest dostępna w rozmiarach od XS do XXL. Można ją kupić w salonach stacjonarnych oraz sklepie internetowym Zary. Warto się pospieszyć, bo wróżymy jej wielką karierę. Na Instagramie już widać zainteresowanie tym modelem, co wskazuje na to, że może on szybko zniknąć ze sprzedaży.

Jak nosić dwurzędową marynarkę? Oto kilka pomysłów na stylizacje:

Klasycznie z ołówkową spódnicą, białą koszulą i szpilkami . To idealny look do pracy, jeśli w twojej firmie obowiązuje restrykcyjny dress code.

. To idealny look do pracy, jeśli w twojej firmie obowiązuje restrykcyjny dress code. Z mom jeans, t-shirtem z nadrukiem i sneakersami . Idealna stylizacje na co dzień - wygodna, stylowa i ponadczasowa.

. Idealna stylizacje na co dzień - wygodna, stylowa i ponadczasowa. Ze zwiewną sukienką i botkami w stylu boho. Tradycyjna kratka będzie doskonałym przełamaniem np. kwiecistych deseni.

