To jeden z najgorętszych trendów, który dominuje w wiosenno-letniej kolekcji Zara! Kwiaty w postaci zdobień, haftów i printów pojawiły się w propozycjach na nowy sezon.

Kobiety kochają go od lat!

Od lat kochają go kobiety, więc nic dziwnego, że ma znów swoje pięć minut. Folorystyczne printy zdominowały nie tylko pokazy wielkich projektantów, ale także sklepy i ulice. Oczywiście wybiegi rządzą się swoimi prawami, a ulica i moda codzienna swoimi, ale mamy nadzieję, że lubicie ten kobiecy deseń. My mamy do nich ogromną słabość!

W sezonie wiosna i lato 2018 kwiaty będą dosłownie wszechobecne. I to kwiaty rozmaite, drobna łączka, ale także wyraziste i duże nadruki! Delikatne jak u Dolce & Gabbana czy Gucci, w stylu lat 60. jak u Miu Miu czy Marni oraz drobne jak u Self-Portrait. Motyw kwiatów rozkwita w całej gamie, jaką oferuje matka natura.

Jak nosić ubrania w kwiaty?

Bawcie się modą! Hitem lata będzie kwiatowy total look. Jeżeli to dla was za mało to łączcie je z grochami lub pionowymi paskami. Możecie oczywiście wybrać bezpieczny zestaw z jednym wzorzystym elementem, który będzie najważniejszym i dominujący w stylizacji. Postawcie na spodnie, koszule, marynarki lub spódnice. Sprawiają one, że będziesz wyglądać świeżo i nowocześnie.

Dzięki takiej różnorodności mamy większą dowolność w tworzeniu modnych zestawów na co dzień. Kwiatowy look wygląda szalenie kobieco, a wszyscy doskonale wiedzą, że znakomicie orientujecie się w najnowszych trendach.

Nam podobają się zwiewne sukienki w kwiaty w wersji maxi, które kojarzą się z letnimi festiwalami i stylem hippie. Idealne na lato. Chociaż jedna z nich powinna znaleźć miejsce w waszej garderobie!

Sukienki w kwiaty pasują każdej kobiecie. Duże kwiatowe wzory sprawdzą się u osób raczej filigranowych i z niewielkim biustem. Dla bardziej kobiecych sylwetek polecamy ciemniejsze kolory z tym motywem. Dla puszystych to jeden z najlepszych wyborów, ponieważ łatwo nimi wymodelować sylwetkę.

Kwiatowe wzory świetnie sprawdzą się, kiedy chcesz zamaskować wałeczki czy optycznie wysmuklić sylwetkę. Duże, kolorowe wzory odwracają uwagę od nadprogramowych centymetrów, z kolei jeden, wyrazisty detal może przykuć uwagę do tej części, którą chcemy podkreślić.

Rada stylistki:

Jeśli nie lubisz ubrań ozdobionych kwiatami, możesz wybierać torebkę lub buty.

