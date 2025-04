Zara to jedna z najpopularniejszych sieciówek, w której kupują zwykle dziewczyny i gwiazdy z pierwszych stron gazet. Dlaczego? Można tam znaleźć rzeczy, które doskonale wpisują się w najnowsze trendy i nie kosztują fortuny.

Reklama

Tym razem postanowiłyśmy przejrzeć najnowszą kolekcję marki i wybrać rzeczy, które naszym zdaniem będą hitem sezonu wiosna-lato 2019. Co znalazło się na naszej liście?

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2019? Tutaj znajdziesz wszystko o najważniejszych trendach!

10 hitów z nowej kolekcji marki Zara:

1. Długi płaszcz ze sztucznego futra, cena, ok. 449 zł

Elegancki i ponadczasowy model, który będzie ci służył przez wiele lat. Dodatkowo jest w beżowym kolorze, a to przecież jeden z najmodniejszych kolorów sezonu.

2. Żółty garnitur, cena, ok. 598 zł

Żółty garnitur z Zary to hit nadchodzącego sezonu! Same chcemy mieć go w swojej szafie. Ma klasyczną dwurzędową marynarkę z kontrastowymi guzikami, która sięga za pupę. Do tego delikatnie rozszerzane spodnie z wysokim stanem i kieszeniami z przodu. My jesteśmy na tak!

3. Kurtka motocyklowa, cena, ok. 399 zł

Bedzie idealna na pierwsze wiosenne dni, gdy temperatura jeszcze nie pozwala na założenie modnego trencza, ale jest już za ciepło na płaszcz puchowy.

4. Skórzane kozaki zdobione zwierzęcym motywem, cena, ok. 559 zł

Zwierzęce motywy pojawiają się na wszystkich elementach garderoby. Możesz nosić sukienkę zdobioną wężowym wzory, ale równie dobrze możesz wybrać kozaki w lamparcie cętki. Nam wpadły w oko stylowe kozaki na stabilnym słupku, które będą pasowały do wielu wiosennych stylizacji.

5. Czerwona sukienka, cena, ok. 249 zł

To bez wątpienia jeden z najbardziej kobiecych elementów garderoby. Czerwoną sukienkę powinna mieć w swojej szafie każda z nas. Jak ją stylizować? Możesz założyć do niej modne czółenka, a na ramię zarzucić prostokątną torebkę.

6. Mini torebka z rafii, cena, ok. 119 zł

Koszyki i torebki z rafii pojawiają się kolejny raz w najważniejszych trendach sezonu. Model w czarnym wygląda, jak tradycyjna torebka, a przez to jest ciekawym dodatkiem na co dzień.

6 najmodniejszych torebek na sezon wiosna-lato 2019

7. Sukienka ze wstawkami z siatki, cena, ok. 199 zł

Ubrania przypominające sieć rybacką pojawiły się na wybiegach u najbardziej znanych projektantów. Sieciówki szybko podchwyciły ten trend i bardzo dobrze, bo to fajne urozmaicenie, na które czekamy od wielu sezonów.

8. Żółta koszula z wiązanie, cena, ok. 139 zł

Efektowna propozycja dla kobiet, które nie boją się eksperymentować z modą i kolorami. Pamiętaj, że żółty jest trudny w stylizacji i niewiele osób wygląda w nim dobrze.

9. Beżowa marynarka z kieszeniami, cena, ok. 349 zł

Klasyk, który warto mieć w swojej szafie. Możesz nosić ją do eleganckich spodni w kant, przecieranych dżinsów i spódnicy w kształcie litery „V”.

10. Sukienka w panterkę, cena, ok. 139 zł

W nowej kolekcji znajdziesz model w biało-czarnym kolorze. W poprzednim sezonie bardzo popularna była sukienka o tym samym kroju, ale w czerwono-czarne cętki. Obecna propozycja jest mniej wyrazista, ale równie stylowa. Naszym zdaniem zdobędzie bardzo dużą grupę wielbicielek.

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków:

W kwiaty, groszki czy zwierzęce wzory - jakie sukienki będą najmodniejsze wiosną?

Będzie hitem wiosny! Stylowy kombinezon z sieciówki