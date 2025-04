Nowa kolekcja w Zarze to moment, na który się czeka. Pierwsza kolekcja jesienna zwiastuje, co będziemy nosić w nowym sezonie. Trendy na jesień 2020 są jednoznaczne: wciąż na topie są ubrania i dodatki w stylu lat 90. Dokładnie takie, jakie nosiły bohaterki naszych ulubionych seriali z tamtych czasów. Przejrzałyśmy ofertę Zary na jesień, by podpowiedzieć, na co warto zwrócić uwagę.

Czarna sukienka satynowa, cena 119,00 zł

Bieliźniane sukienki to jeden z najgorętszych trendów. Nosiłyśmy je przez całe lato, lecz moda na nie nie minie wraz z początkiem jesieni. Zmieni się tylko sposób stylizowania. Na górę można zarzucić obszerny sweter, marynarkę oversize lub ramoneskę. Na wieczór oczywiście nosimy satynowe sukienki solo. Styliści proponują, by zestawiać je z marszczonymi kozakami.

Jeansy z wysokim stanem, cena 119,00 zł

Jeśli jeszcze nie masz ich w swojej szafie, najwyższa pora to zmienić. Obecnie najmodniejsze są jeansy z wysokim stanem i prostymi nogawkami. To fason, który doskonale podkreśla sylwetkę, a do tego jest uniwersalny, więc pasuje na wiele okazji. Warto zainwestować w takie spodnie, bo ten trend - rodem z lat 90. - pozostanie z nami jeszcze długo!

Długa kamizelka, cena 139,00 zł

Szalenie stylowy klasyk biurowy, który w ciepłe dni końca lata można nosić solo, a kiedy zrobi się chłodniej - zarzucony na klasyczną, białą koszulę lub ponadczasowy, czarny golf. Świetnie wygląda ze spodenkami typu kolarki, lecz pasuje również do cygaretek, ołówkowych spódnic i jeansów.

Czarne mokasyny, cena 199,00 zł

Idealne buty do pracy - skórzane, eleganckie, ze stylową sprzączką, a do tego bardzo wygodne. Pasują do wszystkich biurowych stylizacji, więc zdecydowanie warto w nie zainwestować na nowy sezon. W tym sezonie będziemy je nosić nie tylko do spodni, ale również - dla przełamania - do kobiecych, zwiewnych sukienek.

Brązowa torebka skórzana, cena 359,00 zł

Kolejna torebka z Zary inspirowana kultowymi modelami marki Bottega Veneta. Wykonana ze skóry naturalnej, z efektownymi marszczeniami i elementami w kolorze złota (bardzo hot!). Wyczuwamy absolutny hit sezonu. Jeśli chcesz go mieć, pospiesz się! Czujemy, że wyprzeda się w okamgnieniu.

Więcej modnych ubrań z Zary:

