Nowa kolekcja na jesień 2020 już jest w Zarze! Hiszpańska sieciówka ruszyła z ofertą na nowy sezon. Znalazło się w niej wiele modnych ubrań i dodatków. Hitem stała się minisukienka, która zniknęła z półek jeszcze przed startem jesieni. Podobnie stało się z innymi modowymi perełkami z Zary: fioletową sukienką oraz sukienką baby doll.

Różowa minisukienka z Zary - bestseller kolekcji na jesień 2020

Ta sukienka z Zary to pierwszy wielki bestseller marki na nowy sezon. To model o krótkim kroju, na cieniutkich ramiączkach i z luźnym dekoltem (optycznie powiększa biust!). Ramiączka efektownie krzyżują się z tyłu, co sprawia, że plecy wyglądają bardzo seksownie.

Troczki po bokach tworzą modne drapowania, a także umożliwiają regulację długości sukienki. Na uwagę zasługuje również dziewczęcy odcień różu, który idealnie wpisuje się w trendy. Ta sukienka będzie absolutnym przebojem wielu jesiennych imprez.

Sukienka pochodzi z kolekcji Zary na jesień 2020. Pojawiła się w sprzedaż w salonach stacjonarnych oraz sklepie internetowym marki. Jest dostępna w rozmiarach od XS do XXL. Jej cena to 119 zł. Ale uwaga, sukienka już się wyprzedała! Aby ją kupić, należy zapisać się na listę chętnych, by dostać powiadomienie o uzupełnieniu kolekcji.

Jak nosić drapowaną sukienkę? Pomysłów na stylizacje najlepiej poszukać na Instagramie, gdzie sukienka ma liczne grono wielbicielek. Ten model swoją popularność zawdzięcza szalenie seksownemu krojowi, który eksponuje nogi.

Najlepszym połączeniem jest zestaw z delikatnymi sandałkami z wiązaniem wokół kostki lub klapkami na obcasie. Idealnie jeśli dodasz do tego odrobinę złotej biżuterii np. cieniutkie łańcuszki oraz kolczyki w kształcie kół. Włosy najlepiej zwiąż w ciasny koczek, aby odsłonić piękne plecy.

Więcej modnych sukienek z Zary:

