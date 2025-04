Czarne zamszowe botki to jedna z najmodniejszych propozycji sieciówek na jesień 2020. Model z H&M mają bardzo prosty i elegancki krój oraz wyjątkowo atrakcyjną cenę. Są tak ponadczasowe i uniwersalne, że zostaną w twojej szafie na długo.

Reklama

Zamszowe botki na jesień z H&M za 149 zł

Zamszowe botki to element stylizacji, który każda kobieta powinna mieć w swojej szafie jesienią 2020 roku. Model z H&M wpisuje się w trendy z wybiegów i do tego pasuje niemal do wszystkiego. Są wykonane w 100% z zamszu, co sprawia, że są świetnej jakości. Klientki marki tylko to potwierdzają!

Zamszowe botki mają gruby obcas w kształcie słupka, który zapewnia stabilność i wygodę poruszania się. Mają też delikatnie zwężane noski, dzięki czemu stopa wydaje się smuklejsza.

Botki są zapinane na suwak na pięcie, a dostępne są aż w 3 kolorach. Oprócz czerni możesz postawić na brąz i beż. Propozycja sieciówki jest dostępna wyłącznie w sklepie internetowym H&M. Do wyboru masz rozmiary od 35 do 42. Jak na botki na jesień wykonane w 100% z zamszu, cena jest naprawdę niewysoka.

Z czym nosić zamszowe botki?

Klasyczne zamszowe botki na słupku będą pasować niemal do każdej stylizacji na jesień. Zarówno tych bardziej oficjalnych, jak casualowych. Możesz np. nosić je do klasycznych jeansów, białego t-shirtu i oversizowej ramoneski z H&M.

Botki będą też pasować do zwiewnej sukienki w kwiaty. Świetnie wysmuklą nogi i podkreślą kobiecość stylizacji. Dorzuć do tego minimalistyczny trencz, a zyskasz połączenie pełne klasy.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Ta biała koszulowa sukienka z Zary to nasz ideał. Pasuje do każdego typu figury

Kultowe sneakersy New Balance Wiktorii Gąsiewskiej to najmodniejszy wybór na jesień. Podobne modele kupisz na wyprzedaży

Drapowana sukienka z Zary w mig wyszczupli sylwetkę. Ma piękny kwiatowy wzór i kosztuje 199 zł