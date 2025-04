Zamszowe ramoneski to jedne z najmodniejszych kurtek na wiosnę 2019. Ten ponadczasowy model doskonale sprawdza się nie tylko jako okrycie wierzchnie. Może być noszony również jako forma żakietu lub narzutki. Uniwersalność zamszowych kurtek sprawia, że mają one swoje stałe miejsce wśród obowiązujących trendów.

Reklama

Na skróty:

Skórzane kurtki to odzieżowy hit, który powinna mieć w swojej czasie każda kobieta. Mogą być uszyte ze skóry naturalnej lub ekologicznej. Wiosenne ramoneski ma w swojej ofercie niemal każda sieciówka.

Najmodniejsze kurtki wiosenne - hity z sieciówek

Czarne ramoneski nawiązują do stylu rockowego. Swoją nazwę wzięły od rockowego zespołu Ramones. Kojarzą się ze stylem motocyklowym, lecz mają również swój bardziej kobiecy wariant w postaci modeli z zamszu lub ekozamszu.

Zamsz nadaje ramonesce subtelności i lekkości. Doskonale komponuje się wieloma dominującymi tendencjami w modzie. Idealnie pasuje do stylu boho. Zamszowa kurtka świetnie wygląda np. z sukienkami w kwiaty o długości maxi.

Zamszowa kurtka to doskonałe uzupełnienie wielu strojów. Pomysłów na stylizacje z ramoneską nie brakuje. To praktyczne okrycie sprawdza się do wielu stylów i pasuje na wiele okazji. Wszystko zależy od doboru pozostałych elementów garderoby oraz wybranych dodatków.

Fot. FREE

Przykładowe stylizacje z zamszową ramoneską to np.:

Zestaw z sukienką. Doskonale sprawdzi się model w kolorowe wzory, o długości maxi lub midi. Uzupełnieniem stroju mogą być buty na koturnie oraz torebka-listonoszka.

Doskonale sprawdzi się model w kolorowe wzory, o długości maxi lub midi. Uzupełnieniem stroju mogą być buty na koturnie oraz torebka-listonoszka. Zestaw z dżinsami. Klasyk, które zawsze się sprawdzi. Wystarczy dobrać do niego ulubiony t-shirt z nadrukiem i modne trampki.

Klasyk, które zawsze się sprawdzi. Wystarczy dobrać do niego ulubiony t-shirt z nadrukiem i modne trampki. Zestaw z legginsami i tuniką. Wygodna stylizacja na niezobowiązujące wypady np. na zakupy lub spacer.

Wygodna stylizacja na niezobowiązujące wypady np. na zakupy lub spacer. Zestaw z ołówkową spódnicą. Seksowne połączenie, którego dopełni klasyczna biała koszula i eleganckie szpilki.

Zastanawiasz się, gdzie kupić zamszową ramoneskę? Najmodniejsze modele z sieciówek znajdziesz na następnych stronach!

Reklama

Przeczytaj:

Dwurzędowe, oversize lub trencze - oto najmodniejsze płaszcze wiosenne Wiosenne trencze - 12 hitowych modeli