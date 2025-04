„Nic nie działa jak czerwona sukienka” - te słowa pochodzą z kawałka Fisz „Czerwona sukienka” i ciężko się z nimi nie zgodzić. Ten element garderoby ma w sobie coś magicznego, niezwykle kobiecego i seksownego. A kobieta wkładająca sukienkę w kolorze ognistej czerwieni jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki staje się pewna siebie. Jeżeli nie próbowałyście, to musicie koniecznie nadrobić. Jesteśmy pewnie, że nie pożałujecie.

Reklama

Jeżeli nie jesteście pewne, że dobrze będziecie się czuły w tym kolorze, to kupicie sukienkę z Lidla. Doskonale wpisuje się w najnowsze trendy i kosztuje tylko 29,99 zł.

Czerwona sukienka na lato w Lidlu

Czerwona sukienka dostępna w Lidlu sięga do połowy uda, ma krótkie rękawy, jest delikatnie taliowana i zapinana na guziki. Model z Lidla równie dobrze mógłby znaleźć się w kolekcji popularnej sieciówki. Prawda, że jest bardzo ładna?

fot. Materiały prasowe

Ma dekolt w kształcie litery „V”, który wydłuża sylwetkę i nadaje jej lekkości. A zaszewki na wysokości bioder dodatkowo wysmuklają tę okolicę. Ta sukienka jest bardzo kobieca, ale jej krój mimo wszystko jest bardzo zachowawczy. Wiec spokojnie możesz ją założyć nawet do pracy.

Dla nas bardzo ważnym plusem jest fakt, że została wykonana z bawełny. Dzięki temu nawet w czasie największych upałów tkanina będzie przewiewna i nie będzie przyklejała się do ciała.

Sukienka jest dostępna w rozmiarze od 34 do 46 i kosztuje tylko 29,99 zł. Naszym zdaniem to bardzo dobra cena i nawet jeżeli będziesz chodziła w niej tylko jeden sezon, to z pewnością nie będziesz żałowała.

Jak nosić spódnicę z Lidla? Najlepiej z espadrylami, sandałami na słupku (najlepiej brązowymi) lub bardzo modnymi w tym sezonie klapkami na obcasie, ale pamiętaj, że czerwonej sukienki nie powinno się nosić z czarnymi butami. Jeżeli chodzi o dodatki, to nie musisz się specjalnie ograniczać, ale my rekomendujemy pleciony koszyk i złotą biżuterię. Jeżeli masz długie włosy, to możesz związać je w koński ogon wzorzystą apaszką - to jedno z najmodniejszych upięć sezonu wiosna-lato 2020.

Reklama

Więcej modnych ubrań w niskich cenach:

Już nie plisy! Teraz ta spódnica jest modna. Kupisz ją na wyprzedaży w Mohito o 50% taniej

Nie kupiłaś ramoneski na wyprzedaży w Zarze? Znalazłyśmy 3 tanie i modne modele idealne na lato

Ta modna sukienka z H&M podbija Instagram! Będzie hitem lata 2020. Ładna?