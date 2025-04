Zalando to niemiecki sklep internetowy z siedzibą w Berlinie. W jego ofercie można znaleźć głównie ubrania i dodatki dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci.

Krótka historia Zalando

Historia tego giganta rozpoczęła się w 2008 roku, gdy dwóch kolegów (absolwentów niemieckiego WHU) Robert Gentz i David Schneider rozpoczęło swoją przygodę z internetem. Marzyli o czymś na miarę amerykańskiego sklepu obuwniczego Zappos.

Jednak ich pomysł na sklep internetowy pojawił się dopiero po klapie serwisu społecznościowego, który uruchomili na rynku południowoamerykańskim. Ten interes dość szybko upadł, a młodzi przedsiębiorcy nie mieli nawet za co wrócić do kraju. Wtedy do akcji wkroczył ich znajomy - Oliver Samwer. Ściągnął ich do Europy, kupując im bilet lotniczy do Madrytu.

Tę trójkę łączy pragmatyczne podejście i analityczne myślenie. Dwóch kolegów i inwestor postawili na sprzedaż obuwia. Początkowo założyli próbny sklep z klapkami. Dzięki tej działalności dowiedzieli się bardzo dużo o wymaganiach i oczekiwaniach klientów.

Kolejnym krokiem było Zalando. Mężczyźni chcieli stworzyć coś nowego i innowacyjnego. W wyniku ich pracy powstał wyjątkowy sklep internetowy, w którym miał szeroki wybór produktów, bezpłatną dostawę i zwrot. Przedsiębiorcy uznali, że zwroty w ich biznesie są tym samym, czym wynajem biura lub lokalu w tradycyjnej firmie. Kolejną nowością był długi czas zwrotu. Każdy klient Zalando ma na to aż 100 dni.

Obecnie to jedne z najbardziej znanych sklepów internetowych - ma w swojej ofercie produkty wielu znanych marek odzieżowych, a niebawem w sprzedaży pojawią się również kosmetyki.

