Lubisz marynarskie pasy? My kochamy! Szczególnie wiosną i latem, kiedy pogoda aż prosi się o zwiewną sukienkę w tym deseniu. Chociaż uwielbiamy kropki, kwiaty i motywy zwierzęce, to w tym wzorze jest coś niezwykłego.

Wbrew pozorom wcale nie jest łatwo znaleźć idealną sukienkę w paki. A to są za grube, a to za cienkie, a to kolor nie taki... Na szczęście w Lidlu znalazłyśmy idealną.

Maxi sukienka w pasy Esmara, cena 49,99 zł

Jedno jest pewne - w tej sukience będziesz wyglądać naprawdę zabójczo. Kopertowy krój doskonałe wydłuży sylwetkę i wysmukli talię. Długi i prosty dół zamaskuje zbyt szerokie biodra lub uda. Nieco bufiaste rękawy z wstążkami za to optycznie wyszczuplą ramiona.

Jeżeli miałybyśmy wskazać idealną sukienkę na lato i wiosnę, ten model byłby z całą pewnością w ścisłej czołówce. To doskonały wybór na co dzień. Będzie pięknie wyglądał z sandałkami, espadrylami lub klasycznymi tenisówkami.

Sukienka w paski jest uszyta w 100% z wiskozy. Oznacza to, że w nawet najgorętsze dni będziesz czuła się komfortowo. Jest bardzo przewiewna, wspaniale odprowadza wilgoć, nie będzie więc lepić się do ciała. Do tego jest wyjątkowo przyjemna w dotyku. Twoja skóra z pewnością ci za to podziękuje.

