Dobrze skrojony żakiet to jedna z takich rzeczy, które warto mieć w swojej szafie. Możesz nosić go do pracy narzucając na koszulę czy ołówkową sukienkę. Jeśli ma klasyczny fason i ciemniejszy kolor, z powodzeniem posłuży za wieczorową narzutkę. Gdy podwiniesz lub zbluzujesz mu rękawy, wykorzystasz go też w weekendy, nosząc żakiet na zwykły t-shirt do dżinsów.

Modne żakiety z Monnari

Na wyprzedaży znalazło się wiele modeli na zimę. Cieplutkie marynarki z dużą domieszką wełny będą idealne na chłodne dni. Nam szczególnie spodobała się szara z portfelowym zapięciem wiązana w talii paskiem. Ciekawy jest też żakiet z dzianiny z długim włosem. Spodoba się miłośniczkom błyskotek, bo jest zapinany na biżuteryjną agrafkę z perłowym oczkiem.

W Monnari znajdziesz też bardziej uniwersalne całoroczne żakiety, uszyte z cieńszego materiału. Warty uwagi jest np. mocno taliowany czarny żakiet bez kołnierza. Bardzo ładnie akcentuje talię i dobrze komponuje się zarówno ze spodniami jak i prostą spódnicą. Okazyjnie możesz kupić również też oryginalny granatowy żakiet z dekoracyjnymi paseczkami w talii.

A może szukasz czegoś eleganckiego na Sylwestra? Granatowa połyskliwa marynarka z dyskretną fakturą może być dobrym pomysłem. W Monnari dokupisz też do niego spodnie z takiego samego materiału do kompletu.

Jeśli brakuje ci jeszcze stroju na Gwiazdkę, koniecznie zobacz elegancki czerwony żakiet. Wygląda na prawdę szykownie!

