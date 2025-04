Krem 3w1 „Promienna cera” pozostawia skórę odżywioną i gładką. Kosztuje 13,99 zł i jest dostępny stacjonarnie tylko w Biedronce.

Ten kosmetyk pojawia się w ofercie sklepu dość nieregularnie - w najnowszej gazetce dostępnej od 30.07 pojawił się niemal na ostatniej stronie, ale fanki produktu już zdążyły pochwalić się na Instagramie, że zakupiły zapas tego kremu. W czym tkwi jego fenomen?

Lekki krem do twarzy „Promienna Cera” to intensywnie i długotrwale nawilżający krem, który nie pozostawia na skórze uczucia lepkości, świetnie się wchłania oraz stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Krem zawiera innowacyjną formułę z hydro-woskami, które rozpuszczają się bezpośrednio na powierzchni skóry, dzięki czemu krem szybko wchłania. Edycja limitowana wzbogacona została drogocennym ekstraktem z pereł, witaminą C oraz filtrami UVA/UVB (SPF 15) i jest dostępna w Biedronce za 13,99 zł.

Sklepowe i drogeryjne półki uginają się pod ciężarem kosmetyków, zwł. kremów do twarzy o różnym przeznaczeniu. Krem NIVEA „Promienna cera” zyskał na wiarygodności dzięki pochlebnym opiniom. Na forum KWC plasuje się na imponującej pozycji (ocena 4,3/5) a biorąc pod uwagę cenę, aż żal nie przetestować tego kosmetyku! Oto, co piszą o nim forumowiczki: