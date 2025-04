Internetowe zakupy kiedyś i dziś

Wypatrujesz ulubioną sukienkę, w ciągu kilku chwil wrzucasz ją do wirtualnego zakupowego koszyka, a kolejnego dnia cieszysz się produktem w swoim domu? Dziś takie rzeczy są dla nas chlebem powszednim, jednak jeszcze dekadę temu wcale nie były tak popularne. Po pierwsze, choć w 2011 r. w polskiej sieci istniało ok 10 tys. sklepów internetowych, brakowało dużego multibrandu oferującego setki modnych produktów w atrakcyjnych cenach i szybką dostawę. Po drugie, zaufanie do zakupów w sieci pozostawało na niskim poziomie. Kobiety o wiele pewniej czuły się idąc na zakupy do pobliskiego butiku lub buszując po galerii handlowej, niż kupując ubrania na odległość, bez możliwość wcześniejszego ich przymierzenia. Dlatego pojawienie się Answear.com, czyli pierwszego multibrandowego sklepu z modą online wywołało niemałe zamieszanie. Marka wystartowała w 2011 r., i szybko zdobywała zaufanie kolejnych klientek. Oprócz bogatej oferty odzieży damskiej, mnóstwa akcesoriów i butów, mogły one liczyć na ciekawe promocje, garść porad prosto od stylistów oraz darmową dostawę nawet w 24 godziny. W czasach, kiedy produkty zamówione przez Internet docierały w ciągu kilku dni, była to prawdziwa rewolucja.

Setki marek w jednym miejscu

Nie ukrywajmy tego – w modzie kochamy różnorodność, nieograniczone możliwości wyboru i dostęp do jak najszerszej oferty: od ponadczasowych klasyków do sezonowych hitów. Jednocześnie, cenimy swój czas i pragniemy mieć wszystko pod ręką, bez wielogodzinnego poszukiwania i wertowania kolejnych stron. Oferta Answear była spełnieniem marzeń Polki, która pragnęła wyglądać modnie niezależnie od miejsca swojego zamieszkania. Na początku w sklepie można było znaleźć prawie 100 marek, w tym wiele brandów niszowych lub wcześniej niedostępnych w Polsce, choćby produkty Calvin Klein Jeans, Miss Sixty, Fly London i Pepe Jeans. Wraz z kolejnymi sezonami oferta stale się powiększała, zawsze będąc odpowiedzią na aktualne trendy i potrzeby klientek. W czasach, kiedy na topie były kolorowe spodnie rurki, kuse szorty damskie, tuniki i lity (sznurowane botki na słupku i platformie), nie mogło ich zabraknąć również na Answear.com. Dziś swoje miejsce znalazły tam zarówno marki premium, jak Karl Lagerfeld czy Pinko, jak i brandy denimowe na czele z Levi’s i G-Star Raw, nie wspominając o różnorodnych propozycjach streetwearowych, sportowych i outdoorowych w różnych przedziałach cenowych. Bogata rozmiarówka, liczne promocje, codzienne nowości i zaskakujące inspiracje pozwalają znaleźć rzeczy dopasowane do naszego stylu i okazji.

Wielkie nazwiska i duże projekty

Od momentu powstania sklep nie ukrywał, że ma ambicję stać się liczącą marką nie tylko w Polsce, ale i na terenie Europy. Od 10 lat skutecznie realizuje swoje plany – obecnie, poza Polską, działa również w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii. Jednak nie tylko rozwój i ekspansja zagraniczna potwierdzają pozycje sklepu. Nie zapominajmy o głośnych projektach, wyjątkowych kolekcjach i niesamowitych współpracach. W czasie 10 lat istnienia Answear zaangażował do swoich akcji plejadę polskich gwiazd, topowych influencerów oraz znane stylistki. W historii firmy nie brakowało także odważnych projektów na czele z największą współpracą minionego roku łączącą świat mody i filmu. Kolekcja answear.LAB KRÓL inspirowana serialem „Król” udowodniła, że inspiracje z lat 30. XX w. świetnie współgrają z nowoczesnymi trendami , a różne dziedziny sztuki i kultury mogą się wzajemnie przenikać i pięknie uzupełniać. W tym roku również nie braknie ekscytujących przedsięwzięć i wielkich nazwisk, a pierwsze z nich zobaczymy z okazji urodzin sklepu.

Świętuj urodziny razem z Answear

10 lat minęło niesamowicie szybko – Answear pragnie uczcić dekadę istnienia na rynku wspólnie ze swoimi klientkami. W przeciwieństwie do typowej tradycji urodzinowej, prezenty wręcza solenizant. Z okazji okrągłej rocznicy sklep przygotował dla Ciebie limitowane kolekcje specjalne marek Hugo i Guess. Na fanki nowoczesnego stylu czeka także wyjątkowa kapsuła answear.LAB „Dare to Dream”, powstała we współpracy z Pauliną Krupińską. Szafę na letni sezon uzupełnisz dzięki urodzinowym promocjom, a poprzez udział w konkursie być może rzucisz wszystko i wyjedziesz, np. w Bieszczady… Przez 10 dni codziennie zaglądaj na stronę Answear.com, aby żadna niespodzianka nie umknęła Ci sprzed nosa!

