Ubrania pozwalają w błyskawicznym tempie zatuszować niedoskonałość lub uwydatnić atuty sylwetki. Wystarczy tylko wiedzieć, jak je odpowiednio wykorzystywać. Wiele kobiet nie lubi chodzić w sukienkach i rezygnuje z nich. A to błąd, bo żaden inny element garderoby nie robi tyle dobrego dla sylwetki.

Dzisiaj postanowiłyśmy przygotować dla was kilka sukienek, które w optycznie wyszczuplają. Kilka kilogramów mniej w 30 sekund? Z tymi ubraniami to możliwe!

Sukienki optycznie wyszczuplające

Sukienki optycznie wyszczuplające cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród kobiet na całym świecie. Tylko jaki model wybrać?

Najlepsze będą sukienki odcinane pod biustem, bo maskują krągły brzuszek i brak talii. Jeśli macie zgrabne nogi to wybierzcie sukienki do kolan, a jeżeli nie chcecie ich pokazywać, to wybierzcie dłuższą kreację wykonaną z delikatnego i zwiewnego materiału.

Równie dobrze sprawdzą się modele o kopertowym kroju, które podkreślają talię, a tym samym sprawiają, że będziecie wyglądały na szczuplejsze. Waszym sprzymierzeńcem będzie również dekolt w serek, który sprawia, że wyglądacie na wyższe.

Kilka praktycznych porad:

W zbyt szerokich ubraniach sylwetka będzie wyglądała na bardziej masywną, niż jest w rzeczywistości, ale w zbyt dopasowanych uwidocznią się jej mankamenty, np. wałeczki w okolicy talii. Złotym środkiem będą ubrania blisko ciała, ale nie obcisłe!

Noście buty na obcasie – to również błyskawiczny sposób na „zrzucenie” kilku kilogramów.

Bawcie się kolorem – czerń wyszczupla, ale jej nadmiar może przytłoczyć i postarzyć.

