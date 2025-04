3 września w Lidlu pojawią się modne spodnie na jesień dopasowujące się do sylwetki w uniwersalnym czarnym kolorze. Do złudzenia przypominają sieciówkowe propozycje, ale cena jest bardzo przystępna: 39,99 zł za czarne jeansy skinny fit to rzadkość.

Modne jeansy z Lidla to hit jesieni

Każda kobieta powinna mieć w szafie spodnie typu rurki czy tzw. skinny fit, które są bardzo łatwe w stylizowaniu. Lidl oferuje dopasowane jeansy ze średnim stanem w rozmiarach 34-44. Są wykonane z bawełny z dodatkiem elastanu. Czarne jeansy z Lidla w kolorze czarnym kosztują 39,99 zł, ale za ten sam model w niebieskim kolorze w sklepach stacjonarnych zapłacisz 49,99 zł.

fot. Materiały prasowe, Pinterest/ kolaż polki.pl

Dopasowane jeansy, podobnie jak jegginsy, dobrze wygladają z modnymi swetrami oversize, tuniką czy np. długą czarną koszulą w stylu Ewy Chodakowskiej. Największym plusem jest ich łatwość zestawienia z obuwiem: możesz mieć pewność, że jeśli sparujesz je z botkami na obcasie, będziesz wyglądać modnie i seksownie. Stylizacja nabierze casualowego charakteru, jeśli do jeansów skinny fit założysz sneakersy New Balance w stylu gwiazd i obszerną marynarkę z Zary - moda kocha takie eksperymenty.

