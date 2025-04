Myślisz nad odświeżeniem swojej garderoby na wiosnę? Czas wyprzedaży to na to idealny moment, a tak się składa, że w Zarze promocje nigdy się nie kończą. Znajdziesz tam prawdziwe perełki w wyjątkowo okazyjnych cenach.

Jeansy flare to zdecydowanie najmodniejszy krój spodni na wiosnę i lato 2020. To klasyczne spodnie dzwony, które na chwilę opuściły nas we wczesnych latach 2000. Teraz wracają - i to naprawdę w wielkim stylu! W Zarze są teraz na wyprzedaży i zostały przecenione z 109 zł na 59,90 zł. Jak wyglądają?

Wyszczuplające jeansy flare z Zary

Jeansy flare z Zary są nie tylko modne, ale też doskonale wyszczuplają sylwetkę. Wszystko dzięki wysokiemu stanowi, który podkreśla talię, a jednocześnie ukrywa brzuch. Lekko rozkloszowane nogawki pomagają za to optycznie wysmuklić uda.

fot. Materiały prasowe

Jeansy flare z Zary mają klasyczny granatowy kolor. Są uszyte z miękkiej bawełny z minimalną domieszką elastanu. Dzięki temu pozwalają skórze oddychać, a jednocześnie długo zachowują swój kształt: nie wypychają się na kolanach i nie rozciągają nawet po wielu praniach.

Są dostępne w dwóch innych kolorach - jasnoniebieskim i klasycznym czarnym. Możesz kupić je w sklepie online w rozmiarach od 32 do 44.

Jak nosić jeansy flare z Zary?

Spodnie, prosty t-shirt i marynarka to klasyka, która doskonale sprawdzi się na co dzień, ale tego lata warto wyjść ze swojej strefy komfortu i poeksperymentować także z bardziej wymagającymi stylizacjami.

Top w prążek - i ten na ramiączkach, i ten z dłuższymi rękawami - dodatkowo spotęguje wyszczuplający efekt jeansów z Zary. W tym sezonie najmodniejsze są bluzki zapinane na guziki w stylu kardiganów.

Unikaj zaś tunik oraz dłuższych, mocno rozkloszowanych bluzek, które w połączeniu z nogawkami spodni flare mogą zaburzyć proporcje sylwetki.

