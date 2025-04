Wyprzedaże to idealny moment, by odświeżyć swoją garderobę na wiosnę i lato. W sklepie internetowym Zary promocje zdają się nie mieć końca! Co rusz odkrywamy nowe perełki w naprawdę niskich cenach. Na co warto polować?

Spodnie slouchy to zdecydowanie najmodniejszy krój w tym sezonie. Są dosyć szerokie i zwężają się przy kostkach. Balloon pants to ogromny trend w modzie, przed którym nie sposób uciec. Z pewnością spodoba się fankom tradycyjnych jeansów w stylu mom fit. W Zarze kosztują teraz tylko 59,90 zł.

Jeansowe spodnie slouchy z Zary

Ten krój wbrew pozorom nie pogrubia wizualnie sylwetki, a odpowiednio zestawiony może ją za to wyszczuplić. Spodnie slouchy z Zary doskonale wyglądają na każdym rodzaju figury.

Czemu spodnie slouchy z Zary są takie wyjątkowe? Ich wysoki stan wyszczupla talię i biodra.

Jeansowe spodnie slouchy z Zary są dostępne w rozmiarach od 32 do 44 i możesz kupić je w dwóch kolorach. Oprócz czerni z efektem sprania są dostępne także w klasycznym kolorze indygo. Obie z nich doskonale sprawdzą się na co dzień!

Są uszyte ze 100-procentowej, miękkiej bawełny. Dzięki temu są miłe w dotyku, doskonale dopasowują się do ciała, a do tego są przewiewna jak na jeansowe spodnie.

Jak nosić spodnie slouchy?

Chociaż nie jest to krój, który sam w sobie pogrubia sylwetkę, warto wiedzieć, jak nosić by wyglądać jak najlepiej. Przede wszystkim unikaj swetrów oraz bluzek o obszernym kroju. Chociaż bufiaste rękawy i falbanki są wyjątkowo modne w sezonie wiosna-lato 2020, warto je zarezerwować dla innych krojów spodni.

Przylegające ubrania nie pogrubią sylwetki, a dodatkowo pięknie podkreślą talię. Zwiewna koszula (koniecznie schowana w spodnie) lub obcisła bluzka off-shoulder będą idealne do jeansów z Zary. Nie bój się łączyć ich z topami na ramiączkach - szczególnie w upalne dni.

Spodnie slouchy będą doskonale wyglądać z klasycznymi tenisówkami, ale możesz je łączyć też z balerinami lub bardzo modnymi w tym sezonie klapkami na obcasie.

Te ubrania i dodatki będą doskonale pasować do spodni slouchy:

