Wyprzedaż w Zarze rozpoczęła się już wczoraj, ale nadal można znaleźć na niej prawdziwe perełki przecenione nawet o ponad połowę. Wybrałyśmy 10 najpiękniejszych ubrań, butów i dodatków, które świetnie się sprawdzą latem 2020. Co wśród nich się znalazło?

Sukienka typu slip dress z satynowanej tkaniny, cena 69,90 zł

Slip dress lub naked dress, czyli lejąca się sukienka w bieliźnianym stylu do niedawna uchodziła za przejaw niezbyt dobrego gustu, ale ostatnio powraca w naprawdę wielkim stylu. Wybrała ją ostatnio między innymi Agnieszka Kaczorowska.

fot. Materiały prasowe

Jeśli chcesz się poczuć jak Carrie Bradshaw z „Seksu w wielkim mieście”, ta sukienka z wyprzedaży będzie dla ciebie idealna. Ma piękny czarny kolor i kuszącą długość mini, którą możesz regulować dzięki drapowaniom na jej bokach.

Sukienka ma cienkie ramiączka skrzyżowane na plecach, które pięknie odsłaniają ramiona. Została przeceniona ze 109 zł. Możesz kupić ją w rozmiarach od XS do XXL.

Oliwkowa sukienka w stylu safari, cena 69,90 zł

W tym sezonie styl safari wcale nie schodzi na dalszy plan. Taka sukienka jest nie tylko piękna, ale przede wszystkim wyjątkowo wygodna. W nienachalny sposób podkreśla sylwetkę, co czyni ją idealnym modelem na lato.

Sukienka z Zary ma też duże kieszenie na piersiach i chociaż nie rekomendujemy noszenia w nich kosztowności, łatwo zauważyć ich inną funkcję. Optycznie powiększają biust, dzięki czemu w łatwy sposób możesz poprawić dysproporcje figury. Sukienka została przeceniona ze 119 zł i możesz kupić ją w rozmiarach od XS do XXL.

Lawendowa marynarka, cena 89,90 zł



Lawendowy to najmodniejsza barwa sezonu lato 2020 i warto mieć w swojej szafie chociaż jedną rzecz w tym kolorze. Nasza propozycja to klasyczna marynarka o prostym kroju z rewersowym kołnierzykiem. Look z nią lansują między innymi Julia Wieniawa i Paulina Sykut-Jeżyna.

fot. Materiały prasowe

Marynarka z Zary w regularnej cenie kosztuje 139 zł. Jest uszyta z mieszanki miękkiego poliestru, przewiewnej wiskozy oraz małej domieszki elastanu, dzięki któremu dłużej zachowuje swój kształt. Możesz kupić ją w rozmiarach 34-44.

Jeansowa mini spódniczka, cena 69,90 zł

Uwielbiamy jeansowe miniówki! Ten model ma nieregularne wykończenie, które dodaje mu prawdziwego pazura. Świetnie nada się do codziennych stylizacji, zarówno tych z oversizowym swetrem, jak i bieliźnianą bluzką z ramoneską.

fot. Materiały prasowe

Spódniczka została uszyta ze 100-procentowej bawełny ekologicznej. Do jej uprawy używa się wyłącznie nawozów i pestycydów pochodzenia naturalnego i nasion niemodyfikowanych genetycznie, co pozwala zachować bioróżnorodność i żyzność gleby. Jest przeceniona z 89 zł i dostępna w rozmiarach XS-XL.

Spodnie typu bootcut, cena 49,90 zł

Jeansy bootcut mają nogawkę do połowy łydki, dzięki czemu świetnie nadają się na chłodniejsze letnie dni. Model z Zary ma nieregularne wykończenie i lekko rozszerzane nogawki, dzięki czemu w przeciwieństwie do większości spodni o tym kroju, nie pogrubiają one optycznie łydek.

fot. Materiały prasowe

Jeansy z wyprzedaży w Zarze mają klasyczny błękitny kolor oraz ciągle modne tego lata przetarcia na kolanach. W regularnej cenie kosztowały 69 zł. Kupisz je teraz w rozmiarach 34-44.

Torba-koszyk z plecionki, cena 69,90 zł

Pleciony koszyk to absolutny must have wśród dodatków na lato 2020. Model z wyprzedaży w Zarze jest wykonany z plecionki o dwóch kolorach - naturalnego beżu oraz klasycznej czerni. Jest na tyle pojemna, że pomieścisz w niej wszystkie potrzebne rzeczy nie tylko podczas spaceru, ale i wyprawy np. na plażę.

W środku torebki znajduje się wewnętrzna kieszeń, w której możesz schować wszystkie najpotrzebniejsze drobiazgi. Ma paski o wyglądzie skóry z ozdobnymi przeszyciami w kontrastowym kolorze. Została przeceniona z 99 zł.

Pleciona listonoszka-nerka, cena 99,90 zł

Połączenie eleganckiej listonoszki i sportowej saszetki-nerki to bez wątpienia najmodniejsza torebka 2020 roku. Ta, którą kupisz na wyprzedaży w Zarze jest zrobiona z dzianinowej plecionki, dzięki czemu wygląda jakby była zrobiona na drutach.

Torebka ma duży uchwyt, który możesz założyć na ramię lub przełożyć przez ciało. Jest zapinana na suwak, a w środku ma małą dodatkową kieszonkę. Została przeceniona z 99 zł.

Skórzane baleriny w kolorze pastelowego różu, cena 69 zł

W tych balerinkach zakochałyśmy się, gdy jeszcze nie były w promocji, a teraz, gdy są objęte wyprzedażą, podobają się nam jeszcze bardziej! Nie sposób odmówić im podobieństwa do kultowych butów polskiej i drogiej marki Bałagan. Mają wąskie rozcięcie, które sprawia, że stopy i nogi wydają się szczuplejsze.

Baleriny są uszyte z miękkiej naturalnej skóry, która świetnie pracuje z nogą. W regularnej cenie kosztowały 99 zł. Możesz je kupić w rozmiarach 35-42.

Klapki typu mules, cena 49,90 zł

Mules to zdecydowanie jedne z najmodniejszych (i najbardziej wygodnych) butów na wiosnę i lato. To klapki, które mają odkrytą piętę i zakryte palce - to jednak nie jest zasadą, ponieważ niektóre z nich mają czubek w stylu peep toe. Model z wyprzedaży w Zarze jest wykonany z dzianiny w prążki. Na górze klapki mają ozdobny węzeł.

Klapki mają płaską, cienką podeszwę i będą doskonale pasować do codziennych stylizacji. Są przecenione z 69 zł i dostępne w rozmiarach 35-42.

Naszyjnik-łańcuch z muszelkami, cena 49,90 zł

Delikatne celebrytki i łańcuszki odchodzą w zapomnienie. W tym sezonie króluje biżuteria, którą widać z daleka. Ten łańcuch ozdobiony szkliwionymi muszlami, doskonale podkreśli stylizacje zarówno na co dzień, jak i na większe okazje. Ma głęboki złoty kolor, który dodatkowo podbijają wielobarwne muszelki.

Ten odważny dodatek świetnie sprawdzi się przy rozpiętych koszulach oraz gładkich sukienkach z zaokrąglonym dekoltem. Metalowa część wykonana jest ze stopu stali, cynku oraz szylkretu. W regularnej cenie naszyjnik kosztował 79 zł.

