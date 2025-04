Wyprzedaże w Reserved dopiero się zaczynają, a już można znaleźć na niej prawdziwe perełki w wyjątkowo niskich cenach. Wybrałyśmy wśród nich najładniejsze sukienki na lato 2020, które idealnie wpisują się w aktualne trendy, a jednocześnie będą modne także w następnych sezonach. Co najlepsze, nie zapłacisz za nie więcej niż 80 złotych! Jak wyglądają?

Sukienka z siateczkowej tkaniny, 69,99 zł zamiast 99,99 zł

Tiul to idealny materiał na lato: jest przewiewny, bardzo kobiecy, ale jednocześnie mający prawdziwy pazur. Ta sukienka z wyprzedaży w Reserved ma delikatny wzór w postaci drobnych, nieregularnie rozsianych kropeczek. Jej kryjąca halka sięga do połowy uda, a wierzchnia półprzezroczysta warstwa - do kolan. Sukienka ma też długie prześwitujące rękawy ze ściągaczami.

fot. Materiały prasowe

Tę letnią sukienkę możesz kupić także w dwóch innych wersjach w kwiaty. Jest uszyta z poliestru z drobną domieszką elastanu. Jest dostępna w rozmiarach od XS do XL.

Różowa sukienka w drobny kwiatowy wzór, 69,99 zł zamiast 99,99 zł

Rzadko zdarza nam się zakochać w dwóch wersjach kolorystycznych jednej sukienki, ale w tym przypadku trudno się temu dziwić! Ta wersja tiulowej sukienki z Reserved to doskonały wybór dla miłośniczek romantycznego stylu. Ma identyczny kształt, ale przez delikatny wzór wydaje się nieco mniej prześwitująca.

fot. Materiały prasowe

Ta sukienka także ma poliestrowo-elastanową podszewkę oraz wierzchnią warstwę z miłego w dotyku poliestru. Jest dostępna w rozmiarach XS-XL.

Pomarańczowa sukienka midi z marszczeniem, 69,99 zł zamiast 99,99 zł

Marszczone sukienki wracają do mody - i to naprawdę w wielkim stylu. Ten trend zostanie z nami naprawdę na długo - zwłaszcza, że wspaniale podkreślają sylwetkę. Ta sukienka z Reserved ma piękny pomarańczowy kolor, który świetnie sprawdzi się na lato i najmodniejszą długość midi.

fot. Materiały prasowe

Jeśli nie jesteś fanką pomarańczowego kolor, możesz kupić kupić ją także w kolorze czarnym i białym. Jest uszyta z miękkiego i mięsistego poliestru z małym dodatkiem elastanu, dzięki któremu lepiej dopasowuje się do ciała. Jest dostępna w rozmiarach od XS do L.

Sukienka z dekoltem na plecach w kolorze butelkowej zieleni, 69,99 zł zamiast 99,99 zł

Jeśli szukasz czegoś nieco bardziej kobiecego i eleganckiego, ten model w pionowy prążek w kolorze butelkowej zieleni będzie dla ciebie idealna. Ma przylegający krój o długości midi, a na plecach głęboki, bardzo seksowny dekolt.

Sukienka ma sporą, bo aż 9-procentową domieszkę elastanu, dzięki której nie tylko świetnie dopasowuje się do ciała, ale i długo zachowuje swój kształt. Możesz ją kupić w rozmiarach od XS do L oraz w jeszcze jednej wersji w czarnym kolorze.

Plisowana sukienka w kolorze pudrowego różu, 69,99 zł zamiast 99,99 zł

Sukienki w kolorze pudrowego różu to każdego lata, ale latem 2020 roku największym hitem są plisy. Ta sukienka to bardzo delikatny i romantyczny model i pasuje do każdego typu figury. Ma klasyczną bluzkę z dekoltem w literę V i krótkimi rękawami i bardzo korzystną dla figury długość zakrywającą kolano.

fot. Materiały prasowe

Sukienka jest dostępna także w kolorze miętowym oraz czarnym. Możesz kupić ją w rozmiarach od XS do L i jest uszyta z miękkiego poliestru z dodatkiem elastanu.

Szukasz stworzonej dla siebie sukienki? Żaden problem! Zajrzyj na Modago.pl i znajdź idealne dla siebie sukienki letnie.

