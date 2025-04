Koniec zimy to idealny czas na odświeżenie szafy z dwóch powodów. Po pierwsze, nadchodząca wiosna sprawia, że mamy ogromną ochotę na nowości także w swojej garderobie. Po drugie, wyprzedaże w tym momencie są tak ogromne, że aż żal z nich nie skorzystać.

Wiosna to nie tylko botki i eleganckie półbuty. Nie wyobrażamy sobie tej pory roku bez chociaż jednej pary sportowych butów, które są wygodne i pasują prawie do wszystkiego. W eobuwie znalazłyśmy 3 pary kultowych Adidasów, które są przecenione nawet o 45%. Co za okazja! O których modelach mowa?

Adidas EQT Gazelle, cena z 449 zł na 279 zł

Moda na ugly dad sneakers zaskoczyła chyba każdego. Chociaż niektórzy nie dawali jej wielkich szans, jak widać duże, toporne adidasy ciągle królują na ulicach.

Pozwól sobie na odrobinę ekstrawagancji i nie zakładaj ich jedynie do sportowego ubioru. Doskonały zestaw stworzą również ze zwiewną, bardzo dziewczęcą sukienką. To będzie stylizacja rodem z fashion weeku!

Adidas A. R. Trainer, cena z 399 zł na 259 zł

Jeśli wolisz delikatniejsze buty, klasyczne czarne trainery będą idealne dla ciebie. Są bardzo uniwersalne, a do tego kobiece.

Srebrne akcenty na tych adidasach sprawiają, że to wyjątkowo uroczy model. Będą doskonale wyglądać z jeansowymi rurkami i nawet casualową marynarką. Świetnie sprawdzą się podczas długich wędrówek po mieście lub parku.

Adidas XPLR, cena z 379 zł na 209 zł

To klasyczny model marki, który ma naprawdę wielu fanów. Nie ma czemu się dziwić: minimalistyczna forma sprawia, że będzie pasował do każdej codziennej stylizacji.

Te buty doskonale współgrają z maxi sukienkami, ale będą też pasować nawet do spodni w kant, szczególnie z marynarką do kompletu. Są wyjątkowo przewiewne dzięki siateczce, która je pokrywa. Sprawdzą się więc nawet w upalne dni.

