Letnie wyprzedaże to najlepszy i ostatni przed latem moment, by zaopatrzyć się w sukienkę w kwiaty. Jest to bez wątpienia jeden z najbardziej kobiecych ciuchów i nie wyobrażamy sobie naszych szaf bez chociaż jednego modelu o tym wzorze. W najpopularniejszych sieciówkach znalazłyśmy teraz 3 sukienki o kwiatowym deseniu, za które nie zapłacisz więcej niż 100 zł. Jak wyglądają?

Midi sukienka w kwiaty z Reserved, cena z 99,99 zł na 74,99 zł

Czy to kwiaty, a może galaktyczny wzór mlecznej drogi? Ta sukienka w kwiaty z Reserved doskonale sprawdzi się na co dzień i gwarantujemy, że będzie przyciągać wiele spojrzeń - również tych zazdrosnych. Ma koszulowy krój i stonowany kolor, dzięki czemu w łatwy sposób będziesz mogła ją stylizować.

Ta sukienka w kwiaty jest uszyta ze stuprocentowej wiskozy, dzięki czemu pomimo długich rękawów doskonale nada się na lato. Możesz kupić ją teraz w sklepie internetowym marki w rozmiarach 34-42.

Popelinowa maxi sukienka w kwiaty z Zary, cena z 199 zł na 89,90 zł

Maxi sukienka w maxi kwiaty - my jesteśmy zdecydowanie na tak. Ten model z Zary ma średniej grubości ramiączka i piękny deseń w białym kolorze. Jej żółto-musztardowy kolor doskonale będzie podkreślał letnią opaleniznę, a mocno rozkloszowany krój zamaskuje wszystkie mankamenty figury.

Sukienka w kwiaty z Zary jest uszyta z popelinowej tkaniny o 100-procentowej zawartości bawełny. Ten rodzaj materiału ma bardzo gruby splot, a jednocześnie pozwala skórze oddychać. Do wyboru masz rozmiary od XS do XXL.

Mini sukienka w kwiaty z H&M, cena z 79,99 zł na 49,90 zł

Najtańsza, ale zdecydowanie wcale w niczym nie gorsza sukienka w kwiaty to rozkloszowany model z H&M. Ta sukienka ma najmodniejsze w tym sezonie bufiaste rękawy oraz okrągłe wykończenie dekoltu z guzikami, dzięki czemu możesz zapiąć ją pod szyję lub nosić rozpiętą, z głębszym dekoltem w literę V. Ma wzór utrzymany w stonowanych barwach w stylu boho.

Sukienka z H&M jest uszyta z przewiewnej wiskozy. Ten materiał nie tylko pozwala skórze oddychać, ale przede wszystkim doskonale wchłania i odprowadza wilgoć, dzięki czemu sprawdzi się nawet w największe upały. Oprócz wersji w kwiaty możesz kupić ją także w kolorze khaki - ten model ma wzór panterki. Jest dostępna w rozmiarach 32-50, w wersji standardowej oraz przedłużonej - stworzonej specjalnie dla wysokich kobiet.

Jak stylizować sukienkę w kwiaty?

Chociaż ten wzór już przykuwa uwagę, nie można pozwolić, by był jedynym ciekawym elementem naszej stylizacji. Do midi i maxi sukienek znakomicie będą pasować modne klapki - na płaskiej podeszwie lub niskim obcasie. Mini sukienki zaś świetnie komponują się z tenisówkami, sneakersami lub w chłodniejsze dni - wysokie kowbojki.

Do sukienek w stylu boho dobierz torbę plecioną lub z długimi frędzlami. Do tych bardziej eleganckich świetnie będą pasować listonoszki - szczególnie te cross body.

