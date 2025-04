Jeżeli masz w planach zakupowe szaleństwo, to zaczekaj jeszcze kilka dni. Już niebawem wystartują letnie wyprzedaże. My już od kilku tygodni zacieramy ręce i zastanawiamy się, co kupimy. Więc, kiedy rozpoczną się letnie wyprzedaże?

Kiedy rozpoczną się letnie wyprzedaże?

H&M - obniżki cen już wystartowały. Obecnie można liczyć nawet na 50% rabatu.

- obniżki cen już wystartowały. Obecnie można liczyć nawet na 50% rabatu. Calzedonia - część rzeczy została już przeceniona nawet o 50%.

Massimo Dutti - wyprzedaże do -50% wystartowała 14 czerwca.

Mohito - rok temu wyprzedaże rozpoczęły się 21 czerwca. W tym roku najprawdopodobniej będzie podobnie.

- rok temu wyprzedaże rozpoczęły się 21 czerwca. W tym roku najprawdopodobniej będzie podobnie. Cropp - wyprzedaże najprawdopodobniej rozpoczną się pod koniec czerwca.

House - obniżki cen rozpoczną się najprawdopodobniej 21 czerwca.

Zara - wyprzedaże w sklepach stacjonarnych rozpoczną się 21 czerwca.

- wyprzedaże w sklepach stacjonarnych rozpoczną się 21 czerwca. Oysho - planowany termin rozpoczęcia wyprzedaży to 21 czerwca.

Pull&Bear - najprawdopodobniej już 21 czerwca rozpoczną się pierwsze obniżki cen.

Stradivarius - tańsze ubrania i dodatki kupicie już od 21 czerwca.

Bershka - wyprzedaże najprawdopodobniej rozpoczną się 21 czerwca.

Co kupić na letnich wyprzedażach?

Oczywiście warto inwestować w rzeczy, które będą modne również jesienią. Na topie będą nadal kwiaty, które królują od trzech sezonów. Nie rozstajemy się również ze stylową kratą. Warto zwrócić uwagę na srebrne ubrania i dodatki, które będą hitem sezonu jesień-zima 2018/2019.

Pewnie ucieszą się wszystkie wielbicielki zwierzęcych motywów, bo sukienki i płaszcze w panterkę pojawiły się na wielu pokazach znanych domów mody.

A może lubisz koszulki z mocnymi hasłami i cytatami? Początków tego trendu można szukać w obecnej sytuacji politycznej na świecie. Tego rodzaju bunt jest bardzo potrzebny i same planujemy kupić ciuch wyrażający nasze poglądy.

W czasie sezonowych obniżek cen przyjmujemy dwie strategie. Pierwsza to zakup rzeczy klasycznych, które będą nam służyły przez wiele lat. A druga to ubrania i dodatki, które będą modne w nadchodzącym sezonie.

