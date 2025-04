Wiele z was pewnie żyje jeszcze świętami, ale my myślimy już o jesienno-zimowych wyprzedażach. Oczywiście grudzień to nie jest najlepszy czas na zakupy, bo przecież wydałyśmy pieniądze na prezenty dla najbliższych i samo przygotowanie Bożego Narodzenia. Jednak może uda się wam jeszcze wyłuskać coś z wyczyszczonych kont bankowych? A warto, bo w sklepach panuje prawdziwe szaleństwo.

Wyprzedaże jesień-zima 2017/2018

Uważamy, że zakupy w czasie sezonowych obniżek cen warto dobrze przemyśleć i zaplanować. Bo gdy wejdziecie do sklepu to będziecie myślały, że potrzebujecie każdej rzeczy, która wpadnie wam w oko.

My mamy dwie strategie zakupowe. Pierwsza to zakup rzeczy klasycznych, które będziemy nosiły przez kilka najbliższych sezonów. Druga to wybieranie ubrań i dodatków, które będą modne w następnym sezonie. Wiosna i lato 2018 to czas pasteli, błysku, jeansu, frędzli, pasków i ołówkowych spódnic.

