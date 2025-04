W niektórych sklepach wystartowały już jesienno-zimowe wyprzedaże. Pewnie wiele z was już zaciera ręce i myśli co kupi. My oczywiście też jesteśmy w tej grupie, ale mimo wszystko staramy się podchodzić do sezonowych obniżek cen bardzo rozsądnie. Gdy idziemy do sklepu to doskonale wiemy, co i dlaczego kupujemy. W tym sezonie na naszej liście znalazło się 7 rzeczy.

Hity redakcji na grudzień! Na co warto zwrócić uwagę w tym miesiącu?

Co warto kupić w czasie jesienno-zimowych wyprzedaży?

1. Klasyczny płaszcz

Do znudzenia powtarzamy, że klasyczne ubrania nigdy nie wyjdą z mody. Kolejnym plusem posiadania takich ubrań, jest fakt, że zawsze wyglądają stylowo i elegancko, a większość elementów garderoby do siebie pasuje. Dzięki temu nie trzeba każdego ranka stać przed szafą i zastanawiać się nad stylizacją - wybranie odpowiedniego zestawu zajmuje tylko chwilę.

2. Coś w kratę

Krata to klasyk, który ma lepsze i gorsze sezony. Znika na kilka lat, aby później wrócić w wielkim stylu.

Nie dajcie się zwieść, bo ten konserwatywny i zachowawczy wzór daje bardzo dużo możliwości. Jeżeli nie lubicie modowych eksperymentów, to zainwestujcie w dobrej jakości marynarkę lub spodnie, które będziecie mogły nosić na wiele sposobów i okazji.

3. Biała koszula

Tutaj chyba nie musimy nikogo przekonywać i namawiać. Dobrej jakości biała koszula to obowiązkowy element damskiej i męskiej garderoby. Możesz ją wyciągnąć z szafy zawsze, gdy nie wiesz co założyć.

4. Muszkieterki

Na kilka lat zapomnieliśmy o tym kobiecym modelu butów. Jednak w tym roku muszkieterki wracają ze zdwojoną siłą, a domy mody poszły nawet o krok dalej - najmodniejsze są kozaki do połowy uda. A tak naprawdę im dłuższe, tym lepsze! Ważne, żeby przylegały do nogi, były na szpilce i miały wydłużony nosek.

5. Skórzana ramoneska

Ten model skórzanej kurtki to klasyk, który ma w szafie bardzo dużo kobiet i mężczyzn. Pewnie nie musimy wam mówić, że ramoneska pasuje do wszystkiego. Świetnie wygląda z przecieranymi dżinsami, spódnicą midi, ale równie dobrze wypadnie z koktajlową sukienką.

6. Coś w kwiaty

Rok 2017 należy do kwiatowych motywów. Nosiłyśmy je wiosną i latem, a teraz są hitem sezonu jesień-zima 2017/2018. Dlatego we wszystkich popularnych sklepach sieciowych znajdziecie ubrania i dodatki zdobione tym optymistycznym motywem.

My jesteśmy zakochane w sukienkach midi, które nosimy z zamszowymi muszkieterkami i futrzanymi kamizelkami.

7. Botki na słupku

Botki na słupku to jedne z najbardziej uniwersalne butów dla kobiet. Można je nosić wiosną i w chłodniejsze letnie dni do sukienek i szortów, a w okresie jesienno-zimowym do... wszystkiego. Są wygodne, wyglądają bardzo stylowo, a do tego pasują niemal do każdej stylizacji.

