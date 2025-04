Święta za nami, a co za tym idzie pustki w portfelach. Przecież każda z nas lubi obdarowywać bliskich prezentami. Jednak biorąc pod uwagę czas zimowych wyprzedaży, może uda się jeszcze coś wyłuskać z wyczyszczonych kont bankowych? Warto, bo w sklepach panuje szaleństwo. A to dopiero początek.

Zakupy na wyprzedażach warto planować, by nie popaść w skrajność. W końcu wszystko wtedy jest okazją... ? Warto zwrócić wtedy uwagę przede wszystkim na rzeczy, których brakuje nam w szafie. Dżinsy, elegancka bluzka na wieczór, odświeżona garderoba do pracy? Lub po prostu zakupy na nowy sezon. W sklepach znajdziecie teraz mnóstwo wiosennych propozycji, w które możecie zaopatrzyć się już teraz. Sukienki, bluzki, kardigany? Teraz kupimy je taniej niż na wiosnę.

Co będzie modne wiosną i latem 2017?

W naszej galerii znalazły się propozycje, które sprawdzą się wiosną i latem 2017. Modne bluzki z falbankami, sukienki we florystyczne motywy i ubrania w pastelowych odcieniach. Wszystkie propozycje kosztują maksymalnie 49 złotych. Obniżki sięgają nawet -70%.