Czas zimowych obniżek w sieciówkach to dobry moment, by zaopatrzyć się na nowy sezon. Ceny ubrań i dodatków spadają drastycznie, więc można szaleć! Właśnie trwa zimowa wyprzedaż w Zarze. Hiszpańska sieciówka oferuje szeroki wybór rzeczy w świetnych cenach. Spośród nich wybrałyśmy te, które będą modne wiosną 2020. Wcześniej prezentowałyśmy damski garnitur, który zapowiada się na hit. Teraz pora na inne rzeczy!

Beżowa sukienka z guzikami, cena ok. 79,90 zł (wcześniej 139,00 zł)



Zima w pełni, lecz my już myślimy o sukienkach na wiosnę! Dobra wiadomość dla wielbicielek stylu rustykalnego - ten trend wciąż zostaje z nami. Modne będą naturalne tkaniny, fasony w stylu retro oraz efektowne guziki. Prosta sukienka z dekoltem w serek doskonale sprawdzi się również do pracy. P.S. Możesz ja nosić również zimą. Będzie świetnie wyglądała z luźnym, rozpinanym swetrem, kryjącymi rajstopami i zamszowymi kozakami.

Jeansowa spódnica, cena ok. 79,90 zł (wcześniej 139,00 zł)

Jeden z najważniejszych trendów na wiosnę 2020? Odpowiedź jest prosta - denim! Jeansowe ubrania będziemy nosić na różne okazje. W modzie będą niebieskie odcienie, utrzymane w estetyce lat 80. i 90. Do łask wracają jeansowe spódnice - dokładnie takie, jakie kiedyś nosiły nasze mamy! Pasują do stylu vintage i boho.

Biała koszula z nadrukiem, cena ok. 49,90 zł (wcześniej 99,90 zł)

Biała koszula to klasyk, który trzeba mieć w swojej szafie. Nasza propozycja to bluzka z ozdobnym nadrukiem. Taki akcent pięknie ożywia pozornie tradycyjną rzecz. Możesz ją nosić do ołówkowej spódnicy, jeansów lub modnych spodni typu culottes.

Plisowana sukienka, cena ok. 109,00 zł (wcześniej 199,00 zł)

Plisy wciąż z nami zostają! Wiosną będą mile widziane nie tylko na spódnicach, ale również na sukienkach. Pięknie łączą się z pastelowymi kolorami i lekkimi fasonami - trudno o bardziej kobiece zestawienie. Taka romantyczna sukienka świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak na randkę.

Torebka w krowie łaty, cena ok. 199,00 zł (wcześniej 359,00 zł)

Panterka i wężowa skóra wciąż są hot, lecz wiosną będą walczyć o miejsc w czołówce z krowimi łatami. Ten print w stylu country powoli podbija modowe trendy. Noszą go influencerki i gwiazdy. Doskonale pasuje do stylu minimalistycznego, któremu dodaje charakteru. Skórzana torebka w krowie łaty to dodatek, w który zdecydowanie warto zainwestować.

Czółenka z odkrytymi piętami, cena ok. 159,00 zł (wcześniej 239,00 zł)

Klasyczne czółenka z nutką najnowszych trendów - odkryta pięta, tłoczona skóra oraz niskie obcasy tzw. kaczuszki. To idealne buty do pracy, na wieczorne wyjście czy spotkanie w gronie znajomych. Pasują zarówno do eleganckich sukienek, jak i jeansów.

Sneakersy w kolorze nude, cena ok. 119,00 zł (wcześniej 239,00 zł)

Białe i czarne sneakersy to już podstawa garderoby. Są klasyczne, wygodne, do wszystkiego pasują. W nowym sezonie modne będą sportowe buty w kolorze nude. Neutralne cieliste odcienie sprawdzą się w wielu sytuacjach. Styliści zalecają, by nosić je do... zwiewnych sukienek. Taki zestaw idealnie dopełni jeansowa kurtka.

