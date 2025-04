W ofercie wyprzedażowej Lidla pojawiły się jegginsy - ponadczasowy model spodni idealny dla kobiet, które lubią podkreślać nogi. Kosztują jedyne 16,99 zł.

Jegginsy z Lidla za 16,99zł

Dopasowane jegginsy z Lidla są wykonane z bawełny z domieszką lycry i poliestru. Mają elastyczną talię, dzięki czemu świetnie dopasowują się do figury i są bardzo komfortowe w noszeniu. Ich pierwotna cena to 29,99 zł, ale teraz zostały przecenione o ponad 40%.

Jegginsy z Lidla są dostępne w rozmiarach 34-44. Ten fason spodni wciąż będzie wpisywał się w trendy na jesień 2020. Ich niepodważalną zaletą jest to, że łudząco przypominają dżinsy, a są wygodne niczym legginsy. Możesz śmiało nosić je do obszernych swetrów, kardiganów - polecamy beżowy długi kardigan z Lidla. Tego typu spodnie optycznie wyszczuplają sylwetkę. Warto miksować je z luźną górą, by zachować modowy balans.

fot. Materiały prasowe/kolaż polki.pl

Jegginsy lubią się ze sportowym obuwiem oraz botkami: na co dzień można zestawić je z modnymi sneakersami za 59 zł lub seksownymi botkami z Zary. Świetnie też prezentują się z minimalistycznymi sandałkami - płaskimi lub na obcasie.

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

